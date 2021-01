Il giorno 23 gennaio, giornata nebulosa, ci ha lasciato l’amatissimo Michele Guerra, coltivatore diretto, novantunenne, compagno inseparabile di vita campestre del mio amatissimo padre, Pasquale Prencipe.

Lilino, che lascia la moglie Lauretta e tre figli, Lorenzo, Biagino e Bruno, nuore e nipoti, se n’è andato in punta di piedi, così com’è vissuto, nell’incanto di una vita silenziosa e discreta, lontana dai rumori e dalle confusioni cittadine, immerso nella pace campestre fra la masseria villaggio di Barretta e il podere da lui acquistato nei primissimi Anni Sessanta, in contrada Santa Tecchia, confinante con quello di mio padre Pasquale.

Fra l’altro cugini in primo grado, Lilino e mio padre erano sempre insieme, inseparabili nel loro sterminato amore per i campi, per la terra, per la libera campagna, annegata di luci, di arie salubri, di canti, di umori, di venti e di brezze, di piogge e giornate assolate, o grigie, scintillanti, colme di profumi e di benedizioni di nostra Madre Terra.

Dalla quale Lilino traeva sostentamento di verdure selvatiche e di quelle coltivate, di frutti e carni genuine. Le loro menti libere, come il volo degli uccelli, si libravano di piroette di serenità e contantezze semplici, estranee alle pensosità del frenetico vivere cittadino, impastato di frette e frettolosità vacue, che ne allontanano la mente e il cuore dalle primitive e sane ingenuità del guardare la vita con occhi diversi.

Lilino, con mio padre Pasquale, scomparso il 15 ottobre 2002, lo vedevi e li vedevi svegli al primo rumoroso, ma lieto cantare del gallo, e anche prima, e insieme, o in direzioni opposte, andare al proprio faticoso lavoro quotidiano, che li riempiva di stanchezza, ma anche di fanciullesca felicità. Due fanciulli, due ragazzi, Lilino e mio padre Pasquale, due giovani, due uomini temprati, di altri tempi, che hanno sofferto le angustie e gli stenti di due dopoguerra, ma sempre ,sin da bambini, al bacio e alle carezze dell’aria lieve e salubre delle campagne grigie d’autunno, verdeggianti come mari ondosi nelle luminose primavere, biondeggianti di spighe nelle estati infuocate.

Lilino, che aveva ereditato una porzione di fabbricato in Barretta da suo padre Lorenzo, inesauribile miniera “aurifera” di conoscenze di luoghi, di fatti e fatterelli, di storie e storielle della vita contadina, Lilino, dicevo, lo vedevi fare da spola tra Barretta e il podere di Santa Tecchia, dove si pranzava più delle volte insieme, con mio padre, con pietanze frugali.

Lilino era il buonumore in persona, brillante raccontatore e affabulatore divertente e divertito, dalle cui labbra, in un volto votato alla spensieratezza e al sorriso liberatorio, uscivano racconti e aneddoti coloriti, capaci di smascellarci dalle risa, a crepapelle. Portato e sempre pronto alla battuta sdrammatizzante, scioglieva e liquidava tutto l’avverso dell’esistenza nel sorriso e nella benevolenza dell’evento in accadimento naturalmente passeggero.

Lilino e mio padre Pasquale hanno fatto parte di quella categoria di persone che hanno condotto vita beata al canto dell’allodola mattutina, al belato e al muggito, al “chicchirichì”, al nitrito, al “coccodè” della gallina ovaiola, alle piogge del levantara, alle brezze refrigeranti e ai venti tempestosi, gelidi o sciroccosi, arroventati al sole, incandescente braciere, nelle albe risate e nebulose, con l’occhio al cielo limpido o nuvoloso, a fiutarne i suoi umori, trasvolato, d’autunno, e rannuvolato dal volo di fitti eserciti di storni oscuranti, in tutto questo hanno condotto vita beata, lontani dalla vita cittadina , colà dove si sentivano come pesci fuor d’acqua. E a Dio, Signore dei Tempi, altro non chiedevano che il condurre vita georgica.

Ora con Lilino va via l’ultimo pezzo di questa poesia, scritta dalla semplicità e dall’amore smisurato per la vita libera dei campi.

Ciao Lilino…ciao padre mio. Riposate in pace.

Lorenzo Prencipe.