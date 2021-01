Lo streaming non si addice a San Remo, ma nemmeno ai teatri chiusi da tempo

Cominciamo col dire che il Festival di Sanremo è uno strano fenomeno in Italia. Esiste praticamente da quando esiste la televisione e le generazioni nate nel dopoguerra si ricordano cosa faceva la gente, soprattutto nei paesini, per vedere questo spettacolo trasmesso in bianco e nero e che si percepiva ricco di musica e di scenografie delicate e belle canzoni. Ci si riuniva al bar o a casa di quelle poche persone che possedevano un televisore.

E’ entrato di diritto nella storia della nostra tv. Ma ad un certo punto è successo qualcosa. Da tre serate è passato a ben cinque, ed è estremamente difficile riempirle come si deve. La trasformazione in una mega trasmissione fu opera di Pippo Baudo, il presentatore onnipresente e anche all’epoca onnipotente. Non ci furono freni di sorta a questa specie di megalomania personale, pur essendo lui comunque bravo nel suo lavoro.

Quello che abbiamo osservato in tutti questi anni è stata la fatica di trovare un direttore artistico in grado di reggere un compito così protratto, presentatori che non facessero dormire la gente, perché il bisogno di dormire è un istinto naturale e necessario, dicevano i filosofi antichi, e per quanto uno voglia reggere, alla fine la mostruosità di una macchina che prevede il pre e il post festival metterebbe a tappeto o meglio sul divano a dormire anche la persona più insonne.

Poi naturalmente bisogna garantire ospiti di livello internazionale, altrimenti come fai a trascorrere la serata fra canzoni che qualche volta abbiamo avvertito come una lunga lagna?

Vero è che già al tempo di Pippo Baudo cominciò una campagna anti Sanremo per cui fu definita in diretta nazionale da un Presidente RAI “una trasmissione nazional popolare” e il tono e il contesto fecero intendere che non si trattava di un complimento!

Nonostante l’anatema in diretta televisiva, si è scoperto che tanti intellettuali lo guardavano ma di nascosto, perché altrimenti avrebbero perso punti rispetto alla loro utenza raffinata e chic e amante di cose per pochi intimi.

Qualcuno coraggiosamente ha fatto coming out e ha dichiarato di vedere Sanremo, senza paura del giudizio di coloro che si presentano in tv come intelligenti, con la posa da intelligenti, il garbo con cui distruggono tutte le trasmissioni che non sono alla loro altezza, il sorrisetto di scherno con cui accompagnano le dichiarazioni della gente normale. Esattamente: perché questo spettacolo, anche nella forma eccessiva delle cinque serate, è fatto per la gente normale. La gente con buon senso, che distingue e sceglie, con grande saggezza. Tra l’altro è sempre gradevole la presenza di una gara. Non dimentichiamo che le gare, in qualunque contesto, rappresentano un modo sano di esercitare quel desiderio aggressivo di primeggiare che ci lega indissolubilmente a Madre Natura.

Invece della guerra, che è la gara per eccellenza distruttrice, gli antichi greci, che avevano capito tutto della vita umana, inventarono le gare sportive e gli agoni, le gare poetiche. Dove per poesia gli antichi intendevano testo e musica. Proprio come fanno i nostri cantautori. L’anno scorso si è cimentato in questo tour de force il buon Amadeus, con l’aiuto fondamentale di un ragazzo geniale come Fiorello. E’ andata bene e sono stati riconfermati.

Amadeus si è detto fiducioso che nonostante la pandemia il pubblico in sala ci sarà. Da casa sicuramente ci sarà, perché questo presentatore che non sgomita ma che, per bravura e per caso si trova in televisione tutti i giorni, comunica un entusiasmo per il suo lavoro che buca lo schermo. E’ una brava e normale persona che ama il suo lavoro e si vede.

Ma serve un pubblico. La tv è in difficoltà senza pubblico. Gli spettatori da casa vengono rappresentati da quelli presenti negli studi televisivi, con i quali indubbiamente si identificano. Amadeus lo sa e farà di tutto per avere il pubblico presente al Teatro Ariston in piena sicurezza, possiamo immaginare.

E allora però viene in mente un’altra realtà legata al mondo dello spettacolo, quella del cinema e del teatro, settori di cui non si comprendere se e quando ci sarà la presenza di nuovo del pubblico in sala.

Il cinema chiuso forse fa meno impressione perché da troppo tempo siamo abituati a guardare i film in tv, anche se la bellezza di questa arte nasce dallo schermo grande, dal buio, dal silenzio nel quale si immerge ogni spettatore, che si sente solo e nello stesso tempo in grado di percepire le onde emotive che si levano anche negli altri, nella sala perfettamente attrezzata alla visione e all’ascolto.

E’ il teatro la situazione più drammatica e sicuramente più triste. Il teatro – di prosa, di lirica, di tutto quello che vogliamo – è fatto per la presenza del pubblico, che partecipa emotivamente alla rappresentazione. E’ un rito; si svolge insieme, anche se si fruisce ovviamente a livello individuale, ciascuno per sé e per quanto è in grado di fruire. Ma si sta insieme e lo si avverte sempre. Gli attori si accorgono immediatamente del gradimento o no del loro lavoro. E’ un incontro di professionalità, immedesimazione, partecipazione, che ci gratifica dalla notte dei tempi.

Dunque, è necessario che i teatri – e le sale cinematografiche – riaprano i battenti. Anche nella pandemia, con misure che studiate per Sanremo trovino applicazione ovunque ci siano attori e spettatori.

Si può insistere con il distanziamento, che male non ha fatto finora. Si può continuare a tenere posti vuoti a garanzia della necessaria prudenza e intanto, per soddisfare le esigenze di chi resterebbe escluso per il venir meno della totalità di posti, non sarebbe peregrino immaginare qualche serata in più, per accontentare tutti gli appassionati. Prolungare i tempi. Cinque serate per Sanremo? Cinque serate con le compagnie teatrali. Tutto purché non solo lo streaming. Lo streaming ucciderebbe Sanremo; come si fa a non capire che sta uccidendo il teatro?

Il più grande attore, il più grande musicista deve sentire la presenza di chi lo ascolta mentre esegue la sua performance. Ora, invece, sta passando il messaggio che si debba fare tutto attraverso la diretta in tv o su internet, sempre senza pubblico.

E’ come se passasse a scuola per sempre la didattica a distanza. Lo streaming e la didattica a distanza sono soluzioni eccezionali, che devono durare un tempo giusto. Non possono diventare la regola. Non funzionano così. Gli alunni devono sentire la voce del Maestro, devono vedere confermate dal linguaggio del corpo la bellezza delle materie insegnate, altrimenti tutto diventa arido, vuoto. Devono sentire il suo sguardo e leggergli negli occhi. Anche all’università le slide non possono sostituire la bellezza della lezione tenuta dalle persone.

Il teatro si può vedere in video solo per un tempo necessario ma poi perderebbe per sempre la sua natura.

Che è un incontro di anime; è lo stupore della visione, la bellezza di stare in un mondo diverso da quello del proprio salotto, comodo ma troppo lontano e freddo.

Maria Teresa Perrino, 25 gennaio 2021