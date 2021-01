Manfredonia, Campo: “Energas progetto socialmente insostenibile”

Manfredonia, 25/01/2021 – “La comunità sipontina ha bocciato l’insediamento del deposito Energas e sono impegnato a far sì che la sua volontà sia rispettata.

Le ragioni dell’azienda non coincidono con quelle del territorio. 25.729 cittadini di Manfredonia (pari al 95,27% dei votanti) hanno partecipato al referendum promosso anche dal Partito Democratico e hanno espresso chiaramente la propria contrarietà all’insediamento industriale.

Volerlo realizzare comunque, avendo contro l’intera comunità locale è un azzardo socialmente insostenibile.



Sono certo che il presidente della Regione Michele Emiliano, con il quale sono in contatto quotidiano, manterrà la sua contrarietà nei confronti del progetto Energas, coerentemente a quanto entrambi abbiamo sostenuto non solo nella recente campagna elettorale, ma in tutto il corso della passata legislatura”.

Lo riporta il presidente della Commissione ambiente del Consiglio regionale Paolo Campo.