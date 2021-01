Manfredonia, il “misterioso” imprenditore che promette investimenti sul porto

Manfredonia, 25/01/2021 – (iltirreno) “Chi è Franco Favilla, l’imprenditore che sabato mattina si è presentato al sindaco Luca Salvetti dicendosi interessato ad acquistare il Livorno? È la domanda che da ieri mattina, dopo aver letto la locandina del Tirreno, fa sognare e allo stesso tempo angoscia i tifosi amaranto. Per ora è difficile dire se ci troviamo di fronte ad un nuovo Aldo Spinelli oppure all’ennesimo bluff dopo Yousif, Fernandez o Carrano. Informazioni certificate su Favilla e sui suoi affari ce ne sono pochissime. E questo non è un punto a suo favore, perché lascia perplessi che un imprenditore del settore petrolifero e minerario con un miliardo di euro di fatturato (dichiarato da lui), un portafoglio (dichiarato da lui) di 140mila clienti istituzionali e privati sparsi nel mondo, che si autodefinisce il terzo produttore di oro del Sud America, non sia mai stato citato, mai, dai principali giornali economici italiani e internazionali.

La settimana scorsa è partito all’assalto del porto di Manfredonia: attraverso la Seasif ha presentato una manifestazione di interesse per l’utilizzo in concessione di alcune banchine e per l’insediamento di un’attività industriale di trasformazione di bentonite nell’area retroportuale, promettendo 200 posti di lavoro. Di cosa si occupa dunque la Seasif? «Conta più di 140.000 clienti, sia istituzionali che privati. È un conglomerato internazionale, con sede in Cipro – dice lui in uno dei tanti comunicati stampa pubblicati sul suo blog –; abbiamo società locate in Italia, Francia, Svizzera, Albania, Romania, Serbia, Colombia e Dubai, che operano in vari settori come distribuzione di carburanti, servizi finanziari e assicurativi, investimenti immobiliari e asset management, materie prime ed estrazione dei metalli preziosi». Ma di tutto questo, ad ora, non ci sono riscontri.”.(iltirreno)