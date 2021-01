Rinnovo incarico a Nancy Dell’Olio, Lega Puglia: “Emiliano spieghi”

I parlamentari pugliesi della Lega e i consiglieri regionali chiedono al presidente Emiliano e all’assessore al Turismo Bray delucidazioni sul rinnovo dell’incarico di esperto in pubbliche relazioni all’avv. Nancy dell’Olio

I parlamentari pugliesi della Lega (On. Anna Rita Tateo, On. Rossano Sasso, Sen. Roberto Marti) e i consiglieri regionali (Davide Bellomo, Giacomo Conserva, Gianfranco De Blasi, Joseph Splendido) chiedono al presidente Michele Emiliano e all’assessore al Turismo Massimo Bray delucidazioni sulla questione relativa al rinnovo dell’incarico all’avv. Nancy dell’Olio Esperto senior per le attività di pubbliche relazioni internazionali per i pugliesi nel mondo.

Nello specifico: “se il presidente Michele Emiliano e l’assessore al Turismo Massimo Bray non ritengano inopportuno il rinnovo del contratto all’avv. Dell’Olio, considerato che il DPCM 7 novembre 2020 e successivi decreti sanciscono la sospensione delle manifestazioni, eventi, spettacoli, svolti in ogni luogo, pubblico e privato e la conseguente sospensione di tutte le trasferte in Italia ed all’Estero, nonché la proroga dell’attività lavorativa degli uffici pubblici in modalità smart working. Ma cosa non meno importante, se il presidente Emiliano e l’assessore Bray non ritengano gravemente inopportuno lo stanziamento di migliaia di Euro per una consulenza su un settore fermo da più di tre mesi nello stesso periodo in cui l’emergenza finanziaria costringe la Regione Puglia a tagliare i finanziamenti per la sanità pubblica e l’assistenza alle persone non autosufficienti e a non garantire, così come avviene in altre Regioni, contributi a fondo perduto per le agenzie di viaggio, guide turistiche e strutture ricettive”.

Sul tema il consigliere regionale Davide Bellomo, Presidente del Gruppo consiliare “Lega -Salvini Puglia” ha presentato un’interrogazione urgente, ed ha richiesto la convocazione della IV Commissione consiliare permanente per audire l’avv. Nancy dell’Olio nel suo ruolo di esperto senior per le attività di pubbliche relazioni internazionali per i Pugliesi nel Mondo della Regione Puglia.

Bari, 24.1.2021

Avv. Davide Bellomo – Capogruppo Regione Puglia LEGA – SALVINI PREMIER