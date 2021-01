Rodi Garganico, migliora la situazione Covid: ad oggi 10 casi, molti in guarigione

Rodi Garganico, 25 gennaio 2021. Sembra dare buoni segni di miglioramento l’andamento epidemiologico dei contagiati Covid-19 a Rodi Garganico. “A oggi abbiamo ufficialmente 10 persone che sono in quarantena e affetti da Covid – ha reso noto il sindaco Carmine D’Anelli in un video messaggio sui social, rassicurando – stanno tutti bene e non hanno grossi problemi, molti sono in via di guarigione”.

La situazione resta costantemente monitorata, con grande impegno e attenzione sin dall’inizio della pandemia. È quanto precisato dal sindaco, aggiungendo che, da quando è stato istituito il punto Drive-Through a Lido del Sole, i tamponi vengono effettuati ogni martedì e sabato.

Articolo di Valerio Agricola