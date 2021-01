Statale 89, Vittoria De Salvia: “Dopo la morte dei coniugi fuori San Leonardo il nulla”

Manfredonia, 25 gennaio 2021. Sulla strada che porta da Foggia a Manfredonia, o da Manfredonia a Foggia si sfilano dieci, cento, mille, infinite vite che nei pensieri che ti accompagnano quando sei alla guida inevitabilmente, belli, sereni o tumultuosi, si svolgono in pochi attimi dal rotolo della vita e si interrompono inesorabilmente per quello che chiamiamo destino. Ma è la causa il destino ,o il piede sul freno o sull’acceleratore?

Lei, la morte, è in agguato a rubare l’attimo della incertezza, l’attimo della fine, e nessuno può riprendere il capo del gomitolo da cui si è spezzato. Si è compiuto l’imponderabile ed è giunta la tragedia.

Percorro da trenta anni questa strada che da casa dove vivo porta alla mia città, una volta, tre volte, forse anche più, e sempre, sempre, aggiungo l’attenzione come scudo all’irreparabile. E’ la lotta eterna contro il destino.

La strada non perdona al guidatore la cui debolezza, pensieri in tumulto, ricordi, problemi di lavoro, piccolissimi respiri, frazioni dell’anima, il nemico è nell’ombra quando guidi ma lei ,la strada statale 89 non ti perdona, essa è in agguato con le sue opere incompiute e con i numerosi richiami sepolcrali, fiori, foto a ricordare dolori strazianti.

Spesso ,quando pongo freno alla fretta di arrivare, quei piccoli e sviliti sepolcri ,annullati e scoloriti dal tempo e dalla pioggia mi dicono una storia, mi ricordano che sono sola ad affrontare la scelta, ma quale è la storia umana di chi ha perso la vita in quel punto?

Sono tante le persone decedute sulla statale 89, le conoscevamo, giovani vite a cui il fato non ha dato scampo, ma è proprio il fato?

Trenta anni sono una vita e mai ho visto alcuno occuparsi di questa strada che presenta i suoi numerosi rischi ai quali non si è potuto e voluto porre mai rimedio. Attendo da trenta anni che si inserisca l’uscita dalla mia azienda nello svincolo che dovrebbe salvaguardare turisti,viaggiatori ed operatori nella s.s.89 klm 174,800. Come la mia famiglia,figli e nipoti con le loro vite quotidiane,siano sopravvissuti a tanto pericolo rimane un eterno ringraziamento a Dio.

Dopo la morte dei coniugi di fronte al Convento di S. Leonardo fui certa che si sarebbero presi provvedimenti per la polvere della cava che si posa incessantemente sul fondo stradale, per la curva sprovvista di spartitraffico, er lo svincolo che avrebbe accompagnato i fedeli cristiani al passaggio della statale per andare in chiesa, per i dislivelli abnormi che accompagnano la uscita e l’entrata sul ponte della D46,la mancanza di manutenzione che rende le erbacce colpevoli di coprire il guard-rail che dovrebbe indispensabilmente accompagnare la direzione del guidatore, la mancanza di illuminazione adeguata sul ponte dello svincolo da cui passano gli imprenditori che hanno le aziende nella D46,i viali interni sono talmente bui che trovare le aziende è già una impresa.

La indifferenza di chi doveva e dovrebbe salvaguardare l’incolumità del guidatore proteggendolo non dal destino ma dalle omissioni in tanti anni mi fa pensare alla mancanza di manutenzioni dei ponti.

La strada, le strade della vita sono un bene di tutti, la morte di tante giovani vite sono una responsabilità ed un gravame per chi doveva fare, dovrebbe tutelare, contribuire ad aprire e segnare nuove strade per facilitare l’occupazione, la rinascita e lo sviluppo dell’area che rappresenta il bacino di nuovi prodotti industriali e manifatturiero. Nulla ci viene dato per caso, e purtroppo anche questa volta ci chiediamo cosa potevamo fare per impedire quello che è accaduto.

Come sempre, se non ci sarà una presa di coscienza della nostra realtà cosà rinchiusa nella indifferenza, ci saranno altri piccoli sepolcri o simulacri sulla s.s.89,e noi continueremo a correre sul filo del rasoio.

A cura di Vittoria De Salvia, Manfredonia 25 gennaio 2021.