Furore: “Massima solidarietà ai proprietari del lido “Ultima spiaggia””

Un incendio che ha completamente distrutto e raso al suolo la struttura. Un attacco, l’ennesimo, a chi lavora e fa crescere la nostra terra. Siponto è il mio posto del cuore, dove ho tantissimi bei ricordi e dove vivo gran parte delle mie vacanze. Il lido Ultima spiaggia racchiude uno dei più bei paesaggi della nostra costa e di tutta la Puglia. Un grande dolore. Non fermiamoci, continuiamo a lottare per affermare la legalità e la presenza dello Stato. Noi non arretreremo di un centimetro”.