“Illuminazione ecosostenibile a Siponto e videosorveglianza Lungomare del Sole”

Manfredonia (Foggia), 25/01/2022 – L’Ufficio Tecnico del Comune ha predisposto il progetto definitivo denominato “EDI”, relativa alla creazione di infrastrutture nell’area turistica del Comune di Manfredonia mediante la realizzazione di una “ Illuminazione ecosostenibile aree di Siponto e videosorveglianza Lungomare del Sole” ,

costituito dai seguenti elaborati:



1. Relazione tecnica illustrativa

1. Computo metrico

2. Elenco e analisi prezzi

3. Quadro economico

4. Disciplinare tecnico

5. Piano di sicurezza e Coordinamento

6. Cronoprogramma

7. Illuminazione Siponto – Corrispettivi

8. Elaborati grafici ( TAV. 1 – 2 – 3 – 4)

e per un importo complessivo di €. 500.000,00 come da quadro economico allegato agli atti d’ufficio;

PRESO ATTO che la spesa complessiva di €. 500.000,00 sarà interamente finanziata con fondi provenienti dal DECRETO DIRETTORIALE MISE 30 LUGLIO 2021 – REALIZZAZIONE DI PROGETTI PILOTA IN MATERIA DI PATTI TERRITORIALI;

RITENUTO di dover approvare, in linea tecnica, il progetto definitivo denominato “Edi”, relativa alla creazione di infrastrutture nell’area turistica del Comune di Manfredonia mediante la realizzazione di una “Illuminazione ecosostenibile aree di Siponto e videosorveglianza Lungomare del Sole”, da candidare all’avviso pubblico per la preselezione degli interventi infrastrutturali da proporre nel “Progetto Pilota Capitanata Innovativa e Sostenibile” a valere sul bando MISE 30 luglio 2021 per il riutilizzo delle economie dei Patti Territoriali;

DATO ATTO altresì che le attività progettuali saranno realizzate in località turistica di Siponto di proprietà comunale;



DELIBERA

Di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e che, pertanto, si intendono qui integralmente riportate.

⮚ di approvare, in linea tecnica, il progetto definitivo denominato “Edi”, relativa alla creazione di infrastrutture nell’area turistica del Comune di Manfredonia mediante la realizzazione di una “Illuminazione ecosostenibile aree di Siponto e videosorveglianza Lungomare del Sole”, costituito dai seguenti elaborati, non materialmente allegati e conservati alla segreteria del settore.





[Atto] » GC-05-24012022.pdf