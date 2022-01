StatoQuotidiano.it, 25 gennaio 2022. Riccardo Guerra è un ragazzino di soli 13 anni che qualche giorno fa, in via Pasubio, ha subito il furto della sua bicicletta Amx con la quale, pedalando spedito ogni giorno, raggiungeva il centro polivalente “Matteo Tricarico”, per antonomasia dedicato al compianto ciclista in giro per il mondo, per poter fare i compiti a casa con l’ausilio di un insegnante.

Potete immaginare lo sgomento del ragazzo quando, uscito di casa, non ha più trovato la propria bici. Una profonda tristezza, lo stomaco che si chiude, il pianto e l’appello della madre Alma, tramite i social e StatoQuotidiano a restituire la bici.

Per fortuna esistono ancora al mondo sentimenti nobili, quelli che, evidentemente, hanno animato il cuore di Saverio Spagnuolo che, toccato dalla vicenda umana, all’indomani della sottrazione della bicicletta, si è presentato presso l’abitazione di Riccardo e gli ha regalato una bici nuova di con la quale potrà continuare a pedalare felice per la città, dato che, a causa di una discutibile normativa adottata dal governo, Riccardo non può usare i mezzi pubblici poiché non coperto da vaccinazione anti covid, ma questo ovviamente è solo un inciso per una pacata riflessione.

La scelta, ovviamente, consapevole e rispettabilissima è stata di Riccardo, i cui occhi si sono illuminati di gioia ed il cuore riempito di emozione al cospetto delle nuova bici.

Una vicenda triste conclusasi, grazie al gran cuore di Saverio, con un lieto fine.

A cura di Antonio Castriotta, 25 gennaio 2022