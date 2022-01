Svuotamento mastelli in Largo delle Euforbie: “Non è cambiato nulla”

Manfredonia (Foggia), 25/01/2022 – “Tempo fa si pensava che i COMMISSARI PREFETTIZI fossero i responsabili dei vari disservizi nella nostra città.

A circa 2 mesi dalla prima segnalazione fatta dal responsabile delle Guardie Ambientali Italiane Alessandro Manzella, non è cambiato nulla, in merito ai mezzi dell’ASE, che per effettuare lo svuotamento dei mastelli in largo delle Euforbie, salivano sui marciapiedi attraversando giardini e proseguendo, sui percorsi pedonali, facendo anche pericolose manovre.