Abusi al “Don Uva”, Campo: “Meno strumentalizzazioni o pregiudizi”

MANFREDONIA (FOGGIA), 25/01/2023 – “Le ultime vicende di cronaca che hanno interessato i luoghi di cura e degenza di anziani e persone fragili interrogano tutti coloro che hanno responsabilità istituzionali e politiche sul come agire per prevenire le degenerazioni aberranti che hanno determinato inchieste e arresti.

La domanda, valida ovunque in Italia, è: quali soluzioni e modelli si possono adottare per mettere l’intera comunità al riparo da violenze e sopraffazioni? Criminalizzare intere categorie di lavoratori o i proprietari e i gestori delle strutture non ha alcun senso. Ciò che serve è un cambio di passo a tutti i livelli: amministrativo e culturale. La politica, prima di tutto, deve farsi carico di immaginare e sforzarsi di attuare un modello di organizzazione dei tempi e della vita della società che tenga conto anche di solitudini e fragilità; magari prima che uno o più criminali ci mettano di fronte alle nostre responsabilità.

Penso, ad esempio, all’adozione di misure di contenimento della spesa farmaceutica e della diagnostica per ottenere maggiori risorse da destinare alle cure primarie. Dovremmo anche ripensare il modello di ospedalizzazione di cui disponiamo, partendo da una diversa visione e organizzazione dei reparti e delle strutture di “lungodegenza” e “riabilitazione” previste dalla legislazione nazionale. Insieme alle rappresentanze dei lavoratori, dovremmo superare i pregiudizi e i veti finora espressi sulla collocazione di impianti di videosorveglianza esclusivamente utilizzabili a tutela dei pazienti e come presidio di prevenzione delle aberrazioni criminali che oggi ci sconvolgono.

E servirebbero anche più efficaci verifiche sulla programmazione dei corsi di formazione di personale sanitario e socio-sanitario e sull’effettiva idoneità dei singoli a svolgere un lavoro così delicato e stressante. In generale, credo le politiche che riguardano la cura delle persone meritano più giudizio da parte di tutti e meno strumentalizzazioni o pregiudizi”. Lo riporta Consigliere regionale e Presidente della V Commissione consiliare Paolo Campo.