Foggia, “Giovani e Legalità”: ragazzi protagonisti nella lotta al cyberbullismo

Foggia, 25 gennaio 2023 – Giovani e Legalità. Un binomio a volte segnato da violenza, bullismo, cyberbullismo, conseguenze di un uso non consapevole delle reti social.

Fenomeni, purtroppo diffusi tra i ragazzi, che vanno non solo contrastati ma che occorre anche prevenire, prima di tutto parlandone con coloro che ne sono al tempo stesso vittime e autori, i giovani, per creare consapevolezza, rompere l’indifferenza, superare insieme insicurezze e disagio.

Questo l’obiettivo della Giornata di sensibilizzazione dal titolo omonimo, “Giovani e Legalità”, che si è tenuta oggi a Foggia, nel teatro “Umberto Giordano”, il Tour della Legalità previsto dal Patto educativo provinciale stretto tra prefettura, procura della Repubblica, comune capoluogo e provincia, ufficio scolastico regionale, Università degli studi di Foggia, arcidiocesi di Foggia e di Manfredonia e altre diocesi locali, altri comuni del territorio.

Una giornata-evento – dedicata agli studenti delle scuole superiori della provincia – aperta dai saluti del prefetto di Foggia, Maurizio Valiante, del commissario straordinario del comune di Foggia, Marilisa Magno, del questore di Foggia, Ferdinando Rossi, e del procuratore Ludovico Vaccaro, con il contributo qualificato di due esperti rispettivamente della Polizia di Stato e del mondo dell’informazione, Marco Valerio Cervellini, del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, e Luca Pagliari, autore della campagna sul progetto #Cuoriconnessi di Polizia di Stato e Unieuro, che hanno dialogato con i ragazzi.

Una tavola rotonda tra esponenti delle istituzioni e del volontariato sociale e uno spettacolo teatrale, “Le mani che vorrei”, a concludere l’evento, lungo tutta la durata del quale, in parallelo, il truck di “Una vita da social” – il camion itinerante della Polizia di Stato che da anni, ogni anno, percorre tutta l’Italia portando nelle piazze operatori, materiali e consigli per conoscere e imparare a difendersi dalle insidie del web – ha sostato, aperto a tutti i visitatori, in piazza Cesare Battisti.

Fotogallery ENZO MAIZZI: