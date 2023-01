Il Belgio avrà 500 autobus elettrici Iveco, una parte sarà realizzata a Foggia

FOGGIA, 25/01/2023 – (di TEODORO CHIARELLI LASTAMPA.IT) Il Belgio avrà 500 autobus elettrici Iveco dotati di un pacco batterie ad alte prestazioni assemblato a Torino.

Iveco Bus, infatti, ha firmato un accordo quadro con l’azienda per i trasporti pubblici delle Fiandre, De Lijn (controllata dal governo), per la vendita di un primo lotto di 65 autobus urbani completamente elettrici E-Way e ulteriori lotti fino a un totale di 500 mezzi. I mezzi verranno costruiti negli stabilimenti francesi del gruppo, con la prospettiva di realizzarne una parte nella nuova fabbrica italiana in fase di realizzazione a Foggia.

Il modello da 18 metri per De Ljin sarà equipaggiato con un pacco batterie ad alte prestazioni assemblato nel nuovo stabilimento ePowertrain di Fpt Industrial a Torino, il sito interamente dedicato alla produzione della gamma di propulsori elettrici di Iveco e il primo a zero emissioni nette di CO2 del gruppo. Gli autobus saranno utilizzati in diverse città delle Fiandre, con consegne a partire dal 2024 e potenzialmente per sei anni. Insieme costituiranno la maggiore flotta di autobus elettrici articolati in esercizio prodotta da Iveco Bus. (lastampa)