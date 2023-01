La “Basilica di Siponto” di Edoardo Tresoldi nel video di Pitti Immagine Filati

PITTIWAY a Pitti Filati

Il video che accompagna questa edizione di Pitti Filati è stato girato in Puglia, nel Parco Archeologico di Siponto, dove Edoardo Tresoldi ha realizzato una delle sue opere monumentali più note: una grande architettura in rete metallica che ricorda la Basilica paleocristiana di Siponto. Con questo set, il regista Leonardo Corallini ha inquadrato parti di cielo, tra i dettagli architettonici e gli spazi che circondano l’opera. Completate da una colonna sonora composta dal compositore Elvio Seta, le immagini formano una passeggiata astratta e metafisica. In eco al tema PITTIWAY, la leggerezza della rete metallica crea geometrie che indicano molte direzioni. (filati.pittimmagine)