La direttrice d’orchestra foggiana che difende i Maneskin: “Anche il rock è arte”

FOGGIA, 25/01/2023 – La d irettrice d’orchestra e pianista, Cavaliere della Repubblica italiana, docente e divulgatrice foggiana Gianna Fratta (moglie di Piero Pelù) difende a spada tratta la band Maneskin in un lungo post su Facebook. “Una volta ho letto che chi fa classica non fa jazz, chi fa jazz non fa pop, chi fa pop non fa nulla. Siamo così, amiamo i compartimenti stagni, le divisioni, le scissioni.

Che nessuno si mischi con l’altro per carità! Che l’accademia continui a dettare le regole, che i musicisti classici continuino a sentirsi superiori (salvo poi non riuscire ad improvvisare neanche due note senza spartito), che l’arte e la cultura si continuino a pensare univocamente, come un monolite. Chi decide cos’è arte e cosa no? Caro Maestro Ughi, amico personale e violinista col suono più bello del mondo, la tua – e anche la mia – di cultura e di arte sono una possibilità. Forse neanche la migliore.

Le musiche, le arti, le culture sono tante, variegate, plurali. Non dobbiamo capirle tutte, non possiamo occuparci di tutte, non siamo in grado di frequentarle tutte, non ci devono piacere tutte e quindi non dovremmo parlare di ciò che non conosciamo, solo provare ad ammetterlo come alternativa. Siamo ancora un Paese lontano anni luce dalle libertà di movimento, di espressione; distanti dai mondi musicali inglesi o d’oltre oceano, da quei posti profondamente plurali in cui l’artista difficilmente vive di scissionismi e molto più facilmente, serenamente e abitualmente sceglie di spostarsi da un genere all’altro, di interessarsi a stili, mondi diversi per diventare migliori nel proprio di mondo.

Fonte: utoughi.com

Uto ti voglio bene e ti stimo, e lo sai, ma, se non lo hai fatto per promozione del tuo programma e per far parlare di te, secondo me era meglio non avventurarsi in giudizi su galassie artistiche di cui non sai nulla. Il rock fatto bene è arte. Un’altra dalla tua. Il pop fatto bene è arte. Un’altra dalla tua. Se ti piace Michelangelo e non ti piace Fontana, non puoi dire che Fontana non sia un artista, perché squarciava la tela. Hai detto che sono solo delle urla le loro. E se anche fosse? Urlare è quello di cui ci sarebbe bisogno molto più spesso.