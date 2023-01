M5s Manfredonia: “Appalto illuminazione e revoca Salvemini: due facce della stessa opaca medaglia”

MANFREDONIA (FOGGIA), 25/01/2023 – “Sul PPP Engie spa, sulla poca chiarezza e trasparenza di tutto ciò che ruota intorno all’affare della pubblica illuminazione e la gestione degli impianti termici della città (valore economico di 30 milioni per una durata di 20 anni), ci siamo espressi innumerevoli volte; le ultime sabato e negli interventi dei nostri consiglieri, Fatone e Totaro, in Consiglio comunale.

Allo stallo politico e all’inadeguatezza della maggioranza, si sono aggiunte le osservazioni contenute nella lettera che l’ex assessore Salvemini ha inviato a tutti i consiglieri comunali, tali da metterepesantemente in discussione il modus operandi dell’Amministrazione Rotice. Un clima non sereno e alterato da iniziative esterne, pieno di accuse reciproche che non ha permesso, a noi consiglieri del Movimento 5 Stelle, di prendere una decisione sul tema, prendendone le distanze con l’uscita dall’aula consiliare dopo la sua discussione.

Auspichiamo che il Sindaco possa chiarire quanto prima tutti i dubbi sollevati in questi mesi, confermati dalla lettera dell’ex assessore, a partire dal ”cambio di rotta volontario”, “dalle interferenze” fino alle società ultimamente interessate all’appalto. Non chiediamo tanto, solo la chiarezza necessaria e utile per poter affrontare valutazioni future. Siamo altresì preoccupati sul destino del servizio pubblico, soprattutto per l’eventuale aggravio di costi e/o sulla necessaria copertura da trovare, argomento che sarà oggetto di nostra analisi nei prossimi giorni.

Per quanto sopra descritto, con i colleghi della minoranza, abbiamo sentito il dovere di consegnare le mail ricevute in questi giorni al Prefetto. Auspichiamo, che si faccia luce su ogni aspetto di questa vicenda e speriamo in un futuro più chiaro, sereno e trasparente delledecisioni politiche che interessano la nostra comunità”. Lo scrivono in una nota il Movimento 5 stelle Manfredonia ed i Consiglieri Totaro e Fatone.