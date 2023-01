Maltempo, allerta meteo in Puglia: si stacca finestra in aula dell’Università

FOGGIA, 25/01/2023 – (ansa) Una finestra ha ceduto nella sala studio della ‘Community Library’ del complesso Ecotekne dell’Università di Lecce: è accaduto questa mattina, probabilmente a causa del maltempo.

L’infisso si è sganciato, finendo a terra, ed il vetro si è frantumato. Nell’aula in quel momento c’erano alcuni studenti, ma nessuno è rimasto ferito. Intanto sul fronte meteo dalle 8 di domani mattina, 26 gennaio, e per le successive 12 ore, è stata disposta l’allerta gialla in tutta la Puglia per rischio idrogeologico. (ansa)