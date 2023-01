Meteo Puglia, pericoloso ciclone: previsti nubifragi e tanta neve in pianura

FOGGIA, 25/01/2023 – (di Stefano Rossi ilmeteo.it) Un ennesimo vortice ciclonico sta per minacciare il nostro Paese. E stavolta sarà pericoloso visto che potrebbe anche provocare dei nubifragi, oltre a tanta neve a quote piuttosto basse! Insomma, nei prossimi giorni non ci sarà certamente da annoiarsi sul fronte meteorologico.

Il centro motore di questo nuovo ciclone si collocherà al largo delle coste ioniche con valori di pressione intorno ai 1005hPa: non sarà dunque particolarmente profondo, ma quel che basta però per provocare delle burrasche. La formazione di questo vortice è causata dalla particolare configurazione atmosferica in atto a livello europeo, ovvero dalla presenza del cosiddetto Ponte di Woejkoff: cosa significa? In sostanza, l’anticiclone delle Azzorre si allunga fino alla Scandinavia, saldandosi con l’alta pressione russa-siberiana e innescando, di risposta, un flusso d’aria gelida di estrazione artico-continentale (Attila) che, dalla Russia, affluirà dapprima in direzione dei Balcani, poi anche verso l’Italia. Quest’aria gelida, tuffandosi sui nostri mari, dà vita al vortice.

Sul fronte meteo a risentirne maggiormente saranno le regioni del Sud e quelle centrali adriatiche: su questi settori la giornata di Giovedì 26 Gennaio trascorrerà all’insegna del maltempo, con frequenti piogge e con rischio anche di veri e propri nubifragi a carico soprattutto del medio e del basso Adriatico.

Nella cartina qui sotto vi mostriamo la distribuzione e i quantitativi di precipitazioni previsti per proprio per Giovedì 26 Gennaio: osservate in particolare le zone evidenziate con il colore rosa/rosa scuro, sono quelle a rischio neve, che potrà scendere fino a quote collinari sull’Appennino centrale e sopra i 1000 metri su quello meridionale. Massima attenzione inoltre alle aree in fucsia dove potranno registrarsi accumuli di pioggia anche prossimi ai 70 mm (70 litri per metro quadrato). Le precipitazioni previste per Giovedì 26 Gennaio

Eccezion fatta per il Lazio, dove ci attendiamo qualche piovasco, sul resto del Centro e soprattutto al Nord l’atmosfera seguirà un percorso decisamente diverso e votato ad una maggior stabilità. Da segnalare, infine, un rinforzo dei venti freddi dai quadranti nordorientali, con conseguente drastico calo delle temperature.

E Venerdì 27? Copia e incolla! Non sono attesi infatti particolari cambiamenti, con le regioni del Sud e l’area adriatica del Centro ancora penalizzate da un freddo maltempo, con la neve che potrebbe addirittura sfiorare le coste adriatiche. Al Nord e sulle regioni tirreniche proseguirà il bel tempo, seppur con temperature gelide di notte.

Infine, se tutto verrà confermato, anche gran parte del weekend sarà ancora condizionato da questo ostinato vortice che continuerà ad influenzare le medesime regioni.

Dobbiamo quindi aspettarci molto freddo, come vorrebbe la tradizione, per i giorni della Merla? Ne parleremo approfonditamente nei nostri prossimi aggiornamenti. (ilmeteo)