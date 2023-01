Questione Engie, Valente: “La maggioranza applaude la propria incompetenza”

MANFREDONIA (FOGGIA), 25/01/2023 – “Si è svolto lunedì 23 gennaio in un clima surreale e carico di tensione il Consiglio comunale per discutere della proposta di convenzione ENGIE per la gestione della pubblica illuminazione e degli impianti termici a Manfredonia. Ciò che doveva essere un semplice confronto politico per discutere della convenienza o meno di un PPP, ovvero di un Partenariato Pubblico Privato, fortemente caldeggiato dall’ormai ex assessore alle opere pubbliche Angelo Salvemini, si è trasformato in un campo di battaglia che ha messo a nudo l’incredibile ed inaccettabile impreparazione di un’amministrazione così inadeguata che si è ritrovata a bocciare se stessa e dopo averlo fatto (incredibile ma vero) si è anche applaudita.

La proposta era già all’ordine del giorno del Consiglio del 3 ottobre, ma il preavviso era stato così breve che l’ex assessore aveva accettato l’invito a farlo slittare di quasi un mese per permettere ai Consiglieri di studiare la convenzione e gli innumerevoli e corposi allegati. Probabilmente, però, per molti Consiglieri di maggioranza studiare le carte è uno sforzo inutile e senza senso, in quanto in aula ci si limita semplicemente ad alzare la mano per appartenenza politica. Ecco, dunque, che a seguito del clamoroso colpo di scena durante il Consiglio dello scorso 27 ottobre, con il ritiro del punto ENGIE da parte del capogruppo di Forza Italia, è toccato anche ai più svogliati guardare gli atti di un appalto ventennale e controverso, che avrebbe fatto incassare alla ditta circa 40milioni di euro di canone dal Comune più una marea di introiti extra.