Rotice: “Manfredonia è tornata ad essere molto attrattiva per gli investimenti”

Obiettivo è informare l’opinione pubblica e sensibilizzare tutte le forze politiche a livello locale, regionale e nazionale rispetto alla volontà della nostra comunità. Ho ascoltato ed accolto le proposte avanzate dalle Associazioni, che ringrazio per la collaborazione e a cui come Amministrazione daremo il nostro massimo supporto. Rivolgo nuovamente l’accorato appello al Governo ed alla Regione di bocciare all’unanimità questa proposta e scacciare per sempre questo incubo che segnerebbe indelebilmente il futuro di un territorio che ha già subito – e continua a subire – i danni di pericolose scelte di sviluppo calate dall’alto.

Manfredonia è tornata ad essere molto attrattiva per gli investimenti e, come Amministrazione, abbiamo le idee ben chiare rispetto a quale direzione intraprendere. Saremo vigili ed attenti su proposte e proponenti, condividendo in maniera democratica e partecipata con i cittadini, quale tipologia d’impresa far insediare. Benefici economici ed occupazionali reali che non siano a discapito della tutela dell’ambiente e della salute”. Lo riporta il Sindaco Gianni Rotice.