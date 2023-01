Targhe di auto incidentate per truffare assicurazioni: 3 pugliesi arrestati

BARI, 25/01/2023 – (ansa) Dal 2019 al 2021 avrebbero simulato furti e incendi di auto per ottenere risarcimenti dalle compagnie assicurative.

Con le accuse di truffa e riciclaggio la Guardia di finanza di Bitonto (Bari) ha arrestato e posto ai domiciliari tre persone. Secondo quanto emerso dalle indagini, coordinate dalla Procura di Bari, i tre acquistavano, anche tramite società a loro riconducibili, auto incidentate e non più marcianti dalle quali prelevavano le targhe per apporle su altre auto simili e funzionanti. La fase successiva prevedeva l’attivazione di polizze assicurative e la presentazione di false denunce di furti o incendi per richiedere e ottenere un indebito risarcimento dalle compagnie assicuratrici. (ansa)