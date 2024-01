CERIGNOLA (FOGGIA) – L’intesa potente tra una madre e una figlia che vince il terrore. Per Alessandra Unico questa tabacchiera nel centro di Cerignola è casa, da sempre.

Dopo i genitori ora è lei a gestirla insieme al marito, e adesso a frequentare spesso il negozio sono le sue bambine.

La più grande ha 7 anni ed era con lei anche lunedì sera, poco dopo le 8, quando un uomo col volto coperto è entrato puntando una pistola contro la 36enne per farsi consegnare l’incasso della giornata.

Il rapinatore ha portato via poche centinaia di euro per poi fuggire con una bici elettrica, stando al racconto dei testimoni, le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona sono la chiave per rintracciarlo.

La paura non si dimentica, ma la saracinesca della tabaccheria si è rialzata già il giorno successivo.