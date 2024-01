Foggia. In un notevole cambio di rotta, l’amministrazione comunale di Foggia, appena insediata, ha intrapreso una nuova fase di dialogo con Anas SpA, mostrando una volontà di acquisire una conoscenza dettagliata dei progetti infrastrutturali in fase di esecuzione.

Questo approccio è stato motivato dalle prime interlocuzioni in Commissioni consiliari che hanno evidenziato una mancanza di chiarezza riguardo agli interventi progettati dalla società negli anni precedenti.

Il recente incontro, promosso dalla Terza Commissione consiliare, è stato mirato a ottenere una conoscenza diretta e approfondita dei progetti previsti nel territorio, cercando di dissipare incertezze emerse in passate corrispondenze non sempre riscontrate a livello comunale. L’obiettivo principale era chiarire la natura degli interventi programmati, appaltati e in procinto di avviare i cantieri, consentendo all’amministrazione di formulare proposte migliorative o risolutive, se necessario.

Nel corso dell’incontro, amministrazione e consiglieri comunali hanno evidenziato osservazioni precedenti che, in alcuni casi, non corrispondevano alla realtà dei progetti realizzati da Anas. La necessità di comprendere appieno gli interventi programmati è fondamentale per formulare proposte efficaci durante questa fase di esecuzione, dove le modifiche devono rientrare nei limiti delle procedure previste.

L’amministrazione ha sottolineato la necessità di proposte concrete e realizzabili, evitando richieste tardive e fuori luogo.

Ad esempio, proposte come il raddoppio della carreggiata in lavori di manutenzione straordinaria sono considerate poco praticabili. Allo stesso modo, ipotesi astratte come l’interramento di un tratto della tangenziale in corrispondenza dell’aeroporto Gino Lisa, senza progettualità e costi già contemplati, sono state ritenute non realistiche.

L’attenzione dell’amministrazione è focalizzata su un dialogo costante con tutti gli attori istituzionali, partendo da Anas, che ha appalti significativi non solo per l’anello viario attorno alla città, ma anche per le direttrici per San Severo e Manfredonia. L’obiettivo principale è garantire un aumento della sicurezza stradale e una riduzione degli incidenti. L’amministrazione si impegna a seguire ogni passaggio, richiedendo il rispetto dei tempi previsti e cercando soluzioni per eventuali problematiche emergenti, con l’obiettivo di minimizzare i disagi per la cittadinanza e assicurare una crescita infrastrutturale adeguata al territorio.