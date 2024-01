FOGGIA – La sindaca Maria Aida Episcopo e l’assessore alle Attività produttive e alle Politiche per il Lavoro Lorenzo Frattarolo hanno incontrato oggi il dottor Giuseppe Ferrarelli, responsabile dell’ambito territoriale Foggia-Bat dei Centri per l’Impiego Arpal Puglia, nella sede di Foggia in via San Severo.

Era presente il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Francesco Strippoli, specialista del mercato del lavoro per Arpal.

In un territorio dove il tasso di disoccupazione è altissimo, il confronto è stato inevitabilmente dedicato alle politiche attive per il lavoro da promuovere, e alla necessità di favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di un impiego.

Diverse le direttive ipotizzate, mirate a pubblicizzare e valorizzare il ruolo dei Centri per l’Impiego, anche attraverso la condivisione da parte dell’ente degli annunci pubblicati sul portale regionale ‘Lavoro per te’, che offrono la garanzia del rispetto dei contratti collettivi di lavoro da parte delle aziende.

E ancora, auspicabile una maggiore interazione e un pieno coinvolgimento delle scuole, l’organizzazione di appuntamenti periodici dedicati all’orientamento e alla formazione, la firma di protocolli d’intesa mirati con le associazioni di categoria.

“La ricerca del lavoro è diventata per tanti e tante un incubo, ed è un nostro preciso dovere favorirla e semplificarla” sostiene la sindaca Episcopo.

“Ci attiveremo prontamente come amministrazione sensibilizzando e informando le associazioni di categoria e quelle datoriali perché colgano al meglio le opportunità e le potenzialità presenti sul nostro territorio, utilizzando canali istituzionali nella ricerca e selezione di personale da reclutare, secondo procedure che tutelano sia le aziende che gli interessati perché indirizzate da professionalità e merito.

Il personale Arpal è preparato e può essere un riferimento prezioso, in un momento così delicato per la propria vita e per l’intera comunità” sottolinea l’assessore Frattarolo.