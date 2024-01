FOGGIA – Nel pomeriggio odierno, il difensore del Foggia Luigi Carillo ha presentato la sfida di campionato con la Virtus Francavilla (clicca qui per sapere dove vederla), in programma alle 20:45 di domani: tutte le sue dichiarazioni.

A parlare è stato Carillo poiché mister Mirko Cudini è squalificato e, dunque, non ha potuto presenziare.

“Il mister (Cudini ndr.) lo conosciamo bene e lui conosce noi.

È un ritorno, ma sappiamo bene cosa ci chiede, non c’è tanto da ripartire proprio da zero da quel punto di vista.

Dispiace per l’esonero (di Coletti ndr.), perché ogni volta che un allenatore viene mandato via è una sconfitta per tutti, non solo per l’allenatore ma anche per noi giocatori che andiamo in campo se qualcosa non ha funzionato.

È responsabilità di tutti. Pensiamo a domani: il mister ci ha fatto lavorare intensamente per la partita di domani contro una squadra fastidiosa, soprattutto davanti“.

“La classifica purtroppo dice che in questo momento dobbiamo guardarci dietro, inutile nascondersi. Nella mia carriera ho avuto a che fare con diverse situazioni di classifica difficili, anche peggiori di questa.

Servono concretezza e compattezza, dobbiamo tornare ad essere organizzati e solidi come fino a poco tempo fa.

Non c’è tanto da guardare indietro perché non c’è tempo, c’è da guardare agli errori e uno di questi può essere stata proprio la mancanza di concretezza e solidità;

abbiamo lavorato in questi giorni e mister Cudini ha lavorato su questo, ci sarebbe bisogno anche di fiducia che arriva coi risultati e che ora possiamo trovare dentro di noi.

Dobbiamo ritrovare compattezza e solidità che abbiamo avuto fino a poco tempo fa“.

“Il tipo di gioco di Coletti ha bisogno di tempo per essere assimilato, può essere stato uno degli aspetti condizionanti.

Ultimamente abbiamo perso un po’ di brillantezza mentale, a questa squadra è mancato altro ma non voglia e cattiveria agonistica.

Quel tipo di gioco è diverso da quello sporchi o di categoria, con questi ultimi che possono essere più efficaci ora. È stato il momento sbagliato con i risultati che non ci hanno aiutato, insieme ad un po’ di fortuna in questo momento mancata“.

“Mercato? Un giocatore deve essere professionista fino all’ultimo per la maglia per cui gioca, non dovrebbe farsi condizionare da voci, entrate o uscite.

Gennaio è un mese che un po’ tutti odiano perché queste cose possono condizionare.

Non credo che nel nostro spogliatoio ci siano stati condizionamenti, perché tra noi c’è sempre stata grande lealtà e disponibilità da parte di tutti, ad esempio Peralta ha dato l’anima fino all’ultima partita che ha giocato e poi il giorno dopo magari è andato al Catania.

Questo è quello che devono essere i giocatori e siamo noi. Noi giocatori non siamo condizionati da questo“.