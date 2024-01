Per StatoQuotidiano il presidente del Comitato Vola Gino Lisa, Maurizio Antonio Gargiulo , impegnato da anni in una dialettica sinergica con istituzioni, stampa e società civile. Il comitato è peraltro reduce anche da una serie di forum informativi, l’ultimo dei quali, ha visto la presenza anche di Fabio Porreca, ex presidente di Camera di Commercio Foggia e Ad di Svicom.

“Stiamo cercando di dare voce a tematiche inerenti il presente e il futuro del Gino Lisa anche curando una rubrica tesa ad aggiornare i soci e i cittadini foggiani sullo sviluppo degli eventi – racconta Gargiulo- ora l’attenzione in questo momento é legata ai numeri decisamente bassi dei passeggeri e ai correttivi da apportare verso una politica che non sta dando i suoi frutti. Attualmente stiamo riscontrando difficoltà a confrontarci con la compagnia soprattutto a seguito della diffida legale di cui siamo stati destinatari e da quel momento ci siamo fermati”.

Accuse di ingerenze e di una informazione tacciata di allontanare i fruitori piuttosto che avvicinarli alla compagnia, sono le ragioni di un’assenza di dialogo tra la Lumwings e il comitato foggiano, sfociata anche in un provvedimento legale, come riferisce Gargiulo.

“Siamo stati accusati di fare cattiva pubblicità alla compagnia, ma noi ci occupiamo solamente del nostro aeroporto – rimarca- la nostra associazione conta 700 soci, soggetti potenzialmente utilizzatori della compagnia, abbiamo un sacrosanto diritto di critica qualora ve ne siano le condizioni, così come abbiamo plaudito a determinate iniziative.

Stiamo affrontando un periodo particolare e nonostante ciò non riscontriamo strategie mirate a lievitare i numeri dei passeggeri, diversamente a quanto vediamo riguardo a Tuzla, altra base della compagnia.

A noi stanno mancando visioni prospettiche come l’attivazione di ulteriori rotte internazionali, legate a politiche aziendali sicuramente legate ai contributi pubblici. Sosteniamo che un correttivo ci vorrebbe.

Abbiamo peraltro riscontrato che i prezzi non sono proprio concorrenziali, soprattutto per il nostro territorio, inoltre l’utenza alto spendente non può usufruire dei voli anche a causa dell’impossibilità di andare e tornare in città nello spazio di una giornata. Altro segno negativo é la mancata attivazione del percorso della continuità territoriale. Le politiche attuate non stanno funzionando, e ciò è un dato di fatto”, rimarca Gargiulo, facendo sapere di un cortocircuito informativo in essere non solo con i vertici della compagnia ma anche con i partner politici regionali e con aeroporti di Puglia.

“Siamo in attesa di essere ascoltati dal Sindaco di Foggia, abbiamo provocato un incontro ma al momento ancora tutto tace. L’argomento Gino Lisa è stato trattato ieri in una seduta del consiglio comunale di Foggia nella quale si è palesata la potenzialità di allargare la pista dagli attuali 2000 a 3000 metri. In consiglio si è parlato della mancanza di presentazione di un progetto che andasse in tal senso da parte di Aeroporti di Puglia e Regione all’Anas. Pertanto e a loro che noi chiediamo che strategia attuare.

Abbiamo chiesto un appuntamento al Sindaco, nel corso del quale vorremmo esporre le nostre preoccupazioni, sebbene siamo a conoscenza di quanto possano essere limitate le competenze del primo cittadino, ma ci piacerebbe che la massima istituzione cittadina desse qualche input politico. La nostra mission è essere da stimolo alle istituzioni, senza sostituirci ad esse”.