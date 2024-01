Dopo aver denunciato e contribuito a far condannare il killer di don Peppe Diana, Augusto Di Meo si è trovato abbandonato dallo Stato. Nonostante essere stato testimone oculare dell’omicidio del sacerdote avvenuto nel 1994 a Casal di Principe, Di Meo non è stato riconosciuto come testimone di giustizia, poiché la legge che avrebbe potuto garantirgli tale status è entrata in vigore solo nel 2001.

Senza alcun sostegno economico da parte delle istituzioni, l’unico riconoscimento ricevuto da Di Meo è stato quello di ufficiale al merito della Repubblica Italiana, conferitogli dal capo dello Stato Mattarella. Inoltre, da alcuni mesi, è diventato consulente dell’Antimafia, presieduta da Chiara Colosimo.

Di Meo ha espresso il suo sgomento affermando che, dopo aver denunciato il killer di don Peppe (Giuseppe Quadrano), si aspettava il supporto dello Stato. Tuttavia, ha rivelato di essere stato abbandonato al suo destino. Dopo il delitto, per paura delle minacce ricevute, ha chiuso il suo laboratorio di fotografia a Casal di Principe, dove aveva cinque collaboratori, trasferendosi a Spello (Perugia). Durante le indagini e il processo al killer di don Peppe, Di Meo tornava da solo, a proprie spese, nel Casertano.

Vivendo nel terrore e sentendosi isolato, Di Meo ha dichiarato di non aver ricevuto alcun consiglio su come ottenere benefici. Così, ha deciso di affidarsi a un avvocato, Gianni Zara.