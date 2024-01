Manfredonia. Con recente atto del Comune di Manfredonia, è stata approvata la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di realizzazione del Giardino pubblico denominato “SENIOR PARK” (…) senza alterare la natura complessiva del contratto (…) e senza aumento della spesa originariamente stanziata pari ad €.700.000,00.

E’ stato determinato di affidare l’esecuzione dei maggiori lavori all’operatore GENERALI COSTRUZIONI SRL. L’impresa appaltatrice ha dichiarato di accettare la variante proposta, senza riserve o eccezioni di sorta, rimanendo immutate le condizioni a base del contratto principale, e in data 13 Novembre 2023 ha firmato l’atto di sottomissione, conservato in originale agli atti del Settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile, necessario per la successiva regolazione contrattuale dei maggiori lavori affidati.

La spesa complessiva relativa all’intervento in oggetto trova capienza sul cap. 6228 del Bilancio per l’Esercizio Finanziario provvisorio 2024.

Il Comune di Manfredonia, in associazione con quello di Zapponeta, assumendo il ruolo di Autorità Urbana, ha partecipato al Bando Pubblico per la selezione delle Aree Urbane e per l’individuazione delle Autorità Urbane, in attuazione dell’Asse prioritario XII – Sviluppo urbano sostenibile (SUS) del POR FESR – FSE 2014/2020, di cui alla DGR n.650 del 04.05.17, come modificata ed integrata dalla DGR n.1479 del 25.09.17; con Determinazione del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio n.19 del 11.06.18, è stata approvata la graduatoria definitiva relativa alla selezione delle Aree Urbane.

La proposta formulata dal Comune di Manfredonia, nella sua qualità di Autorità Urbana del raggruppamento di Comuni Manfredonia e Zapponeta, per un importo richiesto di € 6.000.000,00 è stata ritenuta meritevole di accoglimento e risulta essere in posizioni utile per l’ammissione a finanziamento.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n.172 del 16.08.18 si è provveduto a: approvare lo schema di convenzione tra la Regione Puglia ed il Comune di Manfredonia, nel suo ruolo di Autorità Urbana, per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio (…) il 17/10/2019 è stato sottoscritto digitalmente tra la Regione Puglia ed il Comune di Manfredonia il disciplinare per la realizzazione dell’operazione Giardino Pubblico “Senior Park”; con Determinazione n. 961 del 27/08/2020 del Dirigente ad interim del 6° Settore “Urbanistica e Sviluppo Sostenibile”, si è proceduto ad affidare l’incarico di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi alla realizzazione del Giardino Pubblico denominato “Senior Park” alla soc. MTSTUDIO S.r.l., c.f. 12241251003, con sede a Roma.

Con Determinazione n. 361 del 15/03/2023 del Dirigente ad interim del 6° Settore “URBANISTICA E SVILUPPO SOSTENIBILE”, si è proceduto ad approvare il progetto esecutivo per l’intervento di “REALIZZAZIONE DEL GIARDINO PUBBLICO DENOMINATO “SENIOR PARK” – Codice MIR: A1201.29”, dell’importo complessivo di €.700.000,00, di cui € 578.616,47 per lavori in appalto, comprensivi di € 12.830,34 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 108.553,19.

