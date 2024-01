Neuropsichiatria Infantile e Adolescenziale di Cerignola: donato un Kit PEP 3

Cerignola – Un’iniziativa lodevole a favore della collettività che vuole anche porre in risalto l’associazionismo e il valore aggiunto che esso può portare in una comunità.

Questa mattina, presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile e Adolescenziale del Presidio Ospedaliero di Cerignola, si è tenuta la cerimonia di donazione di un Kit PEP 3 per la diagnosi dei disturbi dello spettro autistico nei bambini da parte dell’Anpis, sezione per la provincia Foggia.

Intervenuti all’evento, il Direttore Generale della ASL Foggia Antonio Nigri; Antonio Lo Conte, in qualità di presidente Anpis per la Puglia e Responsabile Nazionale Coordinamenti Anpis; il sindaco di Cerignola Francesco Bonito; il ‘Cerignola Calcio’; i rappresentanti delle famiglie e dirigenti scolastici.

Un’occasione dunque anche di incontro tra l’associazionismo e la pubblica amministrazione, in adesione concreta al dettato della recente riforma del Terzo Settore, che mira proprio ad evidenziare e rafforzare l’importanza di favorire sempre più il rapporto delle associazioni con le amministrazioni pubbliche in termini non più gerarchici bensì di orizzontalità andando a soddisfare quel bidogno di collaborazione e partecipazione oggi così tanto sentito.

Come a dire, in sintesi, “che da soli non si arriva in nessun posto” come ha tenuto a sottolineare ai microfoni di Statoquotidiano Antonio Lo Conte.

Il kit donato dall’Anpis è stato acquistato con il ricavato della manifestazione “Giornate dello Sport-Cultura e Salute Mentale- Tutti in palla” svoltasi a Cerignola lo scorso mese di novembre, promossa proprio dall’Anpis “con la grande collaborazione dell’ amministrazione comunale, la Società Sportiva “Audace Cerignola” ed altri partner”, ha evidenziato così ancora Lo Conte.

La manifestazione ha visto una serie di iniziative sociali, culturali, sportive sul tema della Salute Mentale e sulla promozione di processi di integrazione sociale di persone con svantaggi psico-sociali.

“È un momento molto significativo per me per due semplici ragioni” così il sindaco di Cerignola Francesco Bonito “la prima è che il nostro ospedale si arricchisce di un nuovo strumento, utilissimo per la prevenzione precoce; il secondo è la dimostrazione della ricchezza della nostra città quando si tratta di spendersi per il territorio, e lo fa attraverso la ricchezza delle proprie associazioni, fatte di donne e uomini che ogni giorno si attivano per cambiare la nostra città”.

