Foggia. Nella giornata odierna, la Sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, ha partecipato a un incontro fortemente sollecitato dalle Organizzazioni Sindacali degli Inquilini, rappresentate da SUNIA, SICET, UNIAT e ASSOCASA. Presenti all’incontro, oltre alla Sindaca, erano presenti l’Assessore al Personale e alla Polizia Locale, Daniela Patano, il Capo di Gabinetto, Giuseppe Marchitelli, e Giuseppina D’Ambrosio, dirigente ad interim dell’Ufficio Politiche Abitative.

Le Organizzazioni Sindacali, dopo i ringraziamenti per l’incontro, hanno affrontato le gravi problematiche legate all’emergenza abitativa nella città di Foggia. Le questioni spaziano dalla necessità di adottare politiche abitative concrete, non limitate a interventi d’emergenza, fino alla richiesta di un efficace “piano casa”. Si è sottolineata l’importanza della lotta contro l’abusivismo e la cessione illegale di alloggi pubblici, fenomeni che non solo privano i legittimi beneficiari dei loro diritti, ma contribuiscono al degrado nei quartieri e all’insicurezza delle famiglie.

Un focus è stato posto sugli avvisi di pagamento inviati lo scorso dicembre agli assegnatari degli alloggi popolari gestiti dal Comune e sull’imminente pubblicazione della graduatoria definitiva del Bando per l’Assegnazione di Alloggi ERP.

La Sindaca ha condiviso pienamente le problematiche presentate, riconoscendo l’urgenza di ripristinare l’ordine, nonostante le sfide dovute alla limitatezza di personale. Le Organizzazioni Sindacali ritengono necessario aprire un tavolo di confronto e collaborazione continua con l’Amministrazione per ridurre il disagio abitativo delle famiglie svantaggiate e migliorare la gestione degli alloggi popolari comunali.

È stata sottolineata l’importanza di rimettere al centro dell’agenda politica il tema della “casa”, considerandolo fondamentale per una politica in sintonia con i bisogni dei cittadini. La Sindaca ha ascoltato e adottato le problematiche esposte dai dirigenti sindacali Michela De Palma (SUNIA), Giovanni D’Elia (SICET), Pasqualino Festa (UNIAT) e Gerardo De Feudis (ASSOCASA), impegnandosi a avviare tempestivamente un percorso risolutivo per le questioni abitative.