Foggia. In un notevole cambio di rotta, l’amministrazione comunale di Foggia, appena insediata, ha intrapreso una nuova fase di dialogo con Anas SpA, mostrando una volontà di acquisire una conoscenza dettagliata dei progetti infrastrutturali in fase di esecuzione.

Questo approccio è stato motivato dalle prime interlocuzioni in Commissioni consiliari che hanno evidenziato una mancanza di chiarezza riguardo agli interventi progettati dalla società negli anni precedenti.

Il recente incontro, promosso dalla Terza Commissione consiliare, è stato mirato a ottenere una conoscenza diretta e approfondita dei progetti previsti nel territorio, cercando di dissipare incertezze emerse in passate corrispondenze non sempre riscontrate a livello comunale. L’obiettivo principale era chiarire la natura degli interventi programmati, appaltati e in procinto di avviare i cantieri, consentendo all’amministrazione di formulare proposte migliorative o risolutive, se necessario.

Nel corso dell’incontro, amministrazione e consiglieri comunali hanno evidenziato osservazioni precedenti che, in alcuni casi, non corrispondevano alla realtà dei progetti realizzati da Anas. La necessità di comprendere appieno gli interventi programmati è fondamentale per formulare proposte efficaci durante questa fase di esecuzione, dove le modifiche devono rientrare nei limiti delle procedure previste.

L’amministrazione ha sottolineato la necessità di proposte concrete e realizzabili, evitando richieste tardive e fuori luogo .

Ad esempio, proposte come il raddoppio della carreggiata in lavori di manutenzione straordinaria sono considerate poco praticabili. Allo stesso modo, ipotesi astratte come l’interramento di un tratto della tangenziale in corrispondenza dell’aeroporto Gino Lisa, senza progettualità e costi già contemplati, sono state ritenute non realistiche.

L’attenzione dell’amministrazione è focalizzata su un dialogo costante con tutti gli attori istituzionali, partendo da Anas, che ha appalti significativi non solo per l’anello viario attorno alla città, ma anche per le direttrici per San Severo e Manfredonia. L’obiettivo principale è garantire un aumento della sicurezza stradale e una riduzione degli incidenti. L’amministrazione si impegna a seguire ogni passaggio, richiedendo il rispetto dei tempi previsti e cercando soluzioni per eventuali problematiche emergenti, con l’obiettivo di minimizzare i disagi per la cittadinanza e assicurare una crescita infrastrutturale adeguata al territorio.

Razionalizzazione viabilità San Giovanni Rotondo e collegamento con Manfredonia

1° Stralcio: S.S. 89 Garganica – Lavori per la realizzazione della viabilità da Manfredonia (km 172+000) – Aeroporto di militare di Amendola (km 186+000)

Potenziamento dell’attuale strada statale S.S. 89 – Innalzamento dello standard prestazionale mediante una nuova sezione di tipo “B” di cui al D.M.05/11/2001.

Costo complessivo stimato dell’intervento: M€ 177,92*

2° Stralcio: Ex S.S. 273 – Lavori di realizzazione dell’asta di collegamento da San Giovanni Rotondo alla S.S. 89.

Collegamento tra la S.S. 89 (al km 181+300 svincolo per San Giovanni Rotondo) e San Giovanni Rotondo per uno sviluppo complessivo stimato di km 22,24. Costo complessivo stimato dell’intervento: M€ 178,2*– Intervento non finanziato

3° Stralcio: Ex S.S. 272 – Realizzazione della Tangenziale di San Giovanni Rotondo

Realizzazione della Tangenziale di San Giovanni Rotondo per una estesa di km 7,17 attraversante la parte meridionale del territorio comunale mantenendosi sufficientemente distante dal centro in modo da non ostacolare l’espansione e nello stesso tempo non interferire con i nuclei abitati riconnettendosi ad est e ad ovest alla ex S.S. 272. Costo complessivo stimato dell’intervento: M€ 131,5* – Intervento non finanziato

L’intervento riguarda l’adeguamento in sede della SS89, dal Villaggio Amendola a Manfredonia, alla tipologia B del D.M. 05/11/2001. Si inserisce nell’ambito di un più complesso programma di razionalizzazione della viabilità di accesso a San Giovanni Rotondo ed al collegamento con Foggia e con il sistema autostradale e rinviene da un lungo iter autorizzativo (VIA conclusa con Decreto DSA/2004/0626 del MATT nel 2004!).

L’intervento intende risolvere le seguenti criticità:

alto livello di incidentalità

numerose intersezioni esistenti

mancata separazione sensi di marcia

ampliamento in sede alla categoria B

adeguamento svincoli

eliminazione accessi diretti

inserimento spartitraffico

realizzazione rete di viabilità secondarie

impianto di illuminazione svincoli, videosorveglianza,

pannelli a messaggio variabile

L’incarico per la Progettazione Definitiva ed Esecutiva è stato affidato al RTI: STE S.r.l., Rocksoil S.p.A., Edin S.r.l., Prof. Arch. F. Karrer, Setin S.r.l.

L’ iter procedurale avviato sul Progetto Definitivo dell’intervento ed interamente governato dal Commissario Straordinario si è concluso con l’acquisizione dei seguenti pareri:

×determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi distinta col prot. COMM_SS89_0009 del 22/10/2021 adottata dal Commissario Straordinario;

×provvedimento del Commissario Straordinario trasmesso con nota del 14/02/2022, prot. COMM_ SS89_00028 con cui lo stesso, accertata la scadenza dei termini di cui all’ art 4, comma 2 del D.L. 32/2019 convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 riteneva rilasciato il provvedimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime NTA, seguito dalla D.G.R. n. 784 del 30 maggio 2022.

×decreto direttoriale MiTE CRESS-24 del 16/02/2022 con cui è determinata l’esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale delle parti modificate rispetto al progetto oggetto di VIA (Decreto DSA/2004/0626 del MATT nel 2004) e verificata la conformità del Piano di Utilizzo delle Terre predisposto ai sensi del DPR n. 120/2017;

×Parere favorevole in merito all’archeologia preventiva, con nota MIC_SABAP-FG|01/07/2021|0006162-P del 01/07/2021 e successiva esecuzione delle predette indagini sotto la direzione scientifica della Soprintendenza territorialmente competente che ha messo in evidenza la presenza di due siti di particolare interesse archeologico per i quali si rende necessario l’ulteriore approfondimento con indagini archeologiche di seconda fase;

×Decreto Direttoriale MITE-VADEC-353 del 25/11/2022, con cui si ritiene conclusa con esito positivo la verifica di ottemperanza, ai sensi dell’art. 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006, alle condizioni ambientali di cui ai numeri 1 e 2 del decreto direttoriale prot. MiTE DEC- 2022-24 del 16/02/2022.

Con Delibera n. 49 del 28/06/2022, il Consiglio di Amministrazione di Anas ha approvato in linea tecnica il progetto definitivo dell’opera.

Con provvedimento commissariale prot. COMM_SS89_00010 del 09/02/2023 è stato approvato a norma dell’art. 4 del DL 32/2019 il progetto definitivo dell’intervento in argomento dell’importo di € 177.925.182,59

Il progetto esecutivo è stato approvato da Anas con Delibera n. 102 del 19/12/2022 e dal Commissario Straordinario con provvedimento prot COMM_SS89_0000012 del 09-02-2023 .

La procedura di gara si è conclusa con l’aggiudicazione definitiva in favore dell’ATI Aleandri S.p.A. e Sideco S.r.l.

La consegna dei lavori è prevista per febbraio 2024.

Sono in corso le attività propedeutiche all’avvio dei lavori: Monitoraggio ambientale Ante Operam, BOB, Espropri, risoluzione Interferenze.

SLIDE