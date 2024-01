Tutto pronto: CARNEVALMENTE - TorrèMagia Di Carnevale - Sabato 10 Febbraio

Torremaggiore. Anche quest’anno ci prepariamo per festeggiare in allegria il Carnevale che rappresenta da sempre la festa dei piccoli ma che coinvolge anche i grandi facendoli ritornare bambini.

I protagonisti saranno gli studenti delle scuole, le Parrocchie, le associazioni della nostra città, i cittadini tutti.

Appuntamento alle 15,30 in piazzale Enrico Fermi per la Sfilata dei carri, premiazioni delle Maschere e dei Gruppi, poi tutti su Corso Italia per ospitare l’artista “LUCILLA” la star dei bambini.

Infine si balla in piazza con “WE LOVE DANCE STORY” .

Vi aspettiamo numerosi, NON MANCATE!

Emilio Di Pumpo Sindaco di Torremaggiore

N.B.: è possibile ancora aderire compilando il modulo ➡️ https://www.comune.torremaggiore.fg.it/avvisi_long.php?modulo=Avvisi&long_avvisi=3485