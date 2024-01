Un’armoniosa atmosfera al Policlinico di Foggia: studenti regalano melodie in Radioterapia

Titolo: Un’Armoniosa Atmosfera al Policlinico di Foggia: Studenti della Scuola Media “G. Bovio” Regalano Melodie in Radioterapia

Ieri pomeriggio, il 24 gennaio 2024, un’armoniosa sinfonia ha risuonato presso la Struttura Complessa di Radioterapia del Policlinico di Foggia. La direzione della Dott.ssa Giorgia Cocco ha accolto gli studenti delle sezioni musicali della Scuola Media Statale “G. Bovio”, accompagnati dalle loro insegnanti di strumento, per un pomeriggio musicale memorabile.

L’evento, concepito per umanizzare gli ambienti di cura, è stato fortemente sostenuto dal Policlinico di Foggia. La sua finalità è migliorare l’esperienza di attesa dei pazienti in trattamento presso la Struttura di Radioterapia, offrendo loro cure specialistiche in un contesto accogliente e rilassante.

La Dott.ssa Sabrina Milena Mancini, Dirigente Scolastico della Scuola Media Statale “G. Bovio”, ha accolto con entusiasmo l’iniziativa, contribuendo attivamente all’organizzazione. I docenti che hanno preparato gli studenti e li hanno accompagnati nelle loro esibizioni sono stati numerosi, tra cui il Prof. Michele Campanile al clarinetto, la Prof.ssa Rosanna Lo Mele alle percussioni, e il Prof. Antonio Iannitto al sassofono.

Il Direttore Generale del Policlinico di Foggia, Dott. Giuseppe Pasqualone, ha espresso gratitudine a nome di tutta la Direzione Strategica. Ha ringraziato la Dott.ssa Milena Sabrina Mancini, il corpo docente e gli studenti delle sezioni musicali della Scuola Media “G. Bovio” per le straordinarie performance musicali, sottolineando l’attenzione speciale e la vicinanza dimostrate nei confronti del Policlinico di Foggia.

Iniziative di questo genere incarnano una profonda sensibilità e rappresentano uno stimolo per operare con sempre maggiore entusiasmo. La musica, in questo contesto, si è rivelata un potente mezzo per creare un’atmosfera positiva e confortante in un luogo dedicato alla cura della salute.