FOGGIA – Venerdì 26 gennaio, alle ore 20.45, alla “Nuova Arredo Arena” di Francavilla Fontana, si disputerà il match Virtus Francavilla-Foggia, valido per la 23.a giornata del girone C del campionato di Serie C.

Prima di scoprire dove vedere Virtus Francavilla-Foggia in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

La Virtus Francavilla ha 18 punti (4 vittorie, 6 pareggi e 12 sconfitte) e nell’ultimo turno ha pareggiato in trasferta contro il Crotone (1-1). Il Foggia, invece, ha 25 punti (6 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte) ed è reduce da tre sconfitte consecutive contro Taranto (1-2), Giugliano (4-1) e Avellino (1-3).

Virtus Francavilla-Foggia sarà diretta da Andrea Ancora di Roma 1, coaudiuvato da Giuseppe Lipari di Brescia e Michele Piatti di Como. Il quarto uomo sarà Raffaele Gallo di Castellammare di Stabia.

Virtus Francavilla-Foggia, le probabili formazioni

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-1-2): Forte; Dutu, Monteagudo, De Marino; Biondi, Risolo, Di Marco, Ingrosso; Macca; Artistico, Polidori.

FOGGIA (4-2-3-1): Perina; Salines, Riccardi, Carillo, Rizzo; Marino, Tascone; Tonin, Schenetti, Millico; Santaniello.

Dove vedere Virtus Francavilla-Foggia, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Virtus Francavilla-Foggia, valido per la 23.a giornata del campionato di Serie C, sarà trasmesso in chiaro su Antenna Sud (canale 14 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata) ma sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Max e Sky Sport 252 (satellite).

Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.