Manfredonia. ll Vitulano Drugstore Manfredonia riscatta subito la sconfitta immeritata di Melilli in campionato: 5-1 al PalaScaloria contro la Polisportiva Futura per superare abilmente gli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie A2 Élite e regalare una gioia ai propri tifosi.

Si va così al turno di riposo con una soddisfazione alle spalle.

Nel prossimo turno, per ora programmato il 13 febbraio, nel golfo arriverà l’Itria.

CRONACA

Dopo aver rischiato immediatamente dopo il fischio d’inizio, i sipontini trovano il vantaggio che non molleranno poi per tutta la gara.

La prima rete è del capitano Davide Moura che finalmente torna a giocare in casa e a segnare. Segue poco dopo il raddoppio di Wilmer Cabarcas Ronaldo che costringe mister Fiorenza al time-out.

Da lì, i calabresi giocheranno con il portiere di movimento quasi l’intera gara rimanente. Nel primo tempo, però, ci sono solo reti dei padroni di casa: il terzo è siglato al volo da Diohan Barbieri.

Nella ripresa grande resistenza della Vitulano che subisce solo una rete, con il campione Humberto Honorio che si apposta sul secondo palo. C’è spazio anche per punire, in particolare due volte Moura che trova una nuova tripletta. Non riesce a segnare invece Simone Vallarelli, autore però di una prestazione eccezionale tra i pali.

FORMAZIONI

Vitulano Drugstore Manfredonia: Glielmi, Moura (c), Ronaldo, Manzella, Murgo, Zullo, Barbieri, Djelveh, Nenna, Giampaolo, Ferrara, Vallarelli. All. Ceppi.

Polisportiva Futura: Iennarella, Pannuti, Scopelliti, Labate A., Squillaci, Pizetta, Honorio, Cividini (c), Parisi, Gatto, Gattuso, Falcone. All. Fiorenza.

TABELLINO

1’55″pt, 4’39″st, 7’59″st Moura; 2’52″pt Ronaldo; 12’26″pt Barbieri, 0’42″st Honorio.

AMMONITI

A. Labate, Falcone, Ronaldo.

Foto: Lucia Melcarne

Comunicato: Alessandro Leone

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia