MANFREDONIA (FOGGIA) – Il bomber del Vitulano Drugstore Manfredonia, Wilmer Cabarcas Ronaldo, vola verso l’America per vestire nuovamente la maglia della Nazionale del Venezuela.

Dopo l’amichevole del 27 gennaio a La Havana contro Cuba si andrà ad Asunción, in Paraguay, per la Copa América 2024.

Edizione peculiare della manifestazione: divisa in due gironi da cinque squadre, le prime due classificate non solo giocheranno le semifinali ma saranno anche le qualificate al mondiale in Uzbekistan.

Ciò aggiunge naturalmente ancora più interesse alla grande manifestazione internazionale.

L’obiettivo del Venezuela è quello di figurare al meglio possibile e strappare un risultato memorabile.

Ronaldo è pronto a rendere orgoglioso il suo popolo assieme ai suoi compagni in tutti i match del Girone B in una settimana senza pause: il 2 febbraio sfida al Cile, poi il 4 El Clásico de Simón Bolívar contro la Colombia, il 6 tocca ai padroni di casa del Paraguay e il giorno dopo l’ultima gara dei gironi con l’Ecuador.

Semifinali e finale si terranno il 9 e il 10 febbraio: nel gruppo A presenti Perù, Uruguay, Bolivia e le favoritissime Argentina e Brasile.

Saranno poi resi disponibili i link per guardare le partite: buona fortuna a Ronaldo e forza Vinotinto dal Vitulano