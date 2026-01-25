Edizione n° 5956

Home // Cronaca // Ai domiciliari nel Foggiano, ma trovato a Varcaturo con pistola e droga: arrestato 32enne

FOGGIA VARCATURO Ai domiciliari nel Foggiano, ma trovato a Varcaturo con pistola e droga: arrestato 32enne

L’intervento è stato effettuato dagli agenti del Commissariato di Pozzuoli

IMMAGINE DI REPERTORIO, lucera

immagine di repertorio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Gennaio 2026
Cronaca // Foggia //

GIUGLIANO – Doveva trovarsi agli arresti domiciliari nella provincia di Foggia, ma è stato invece rintracciato a Varcaturo, nel territorio comunale di Giugliano in Campania, in possesso di un’arma clandestina e sostanza stupefacente. Un uomo di 32 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato.

L’intervento è stato effettuato dagli agenti del Commissariato di Pozzuoli, che hanno eseguito un controllo all’interno di un’abitazione a Varcaturo. Durante l’ispezione dell’immobile, i poliziotti hanno trovato il 32enne e, a seguito di una perquisizione, hanno rinvenuto nascosti all’interno di un armadio una pistola con matricola abrasa e due panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 32 grammi.

Dagli accertamenti successivi è emerso che l’uomo era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari nella provincia di Foggia e che, pertanto, non avrebbe potuto trovarsi nel Napoletano.

Al termine delle operazioni, il 32enne è stato arrestato e dovrà rispondere dei reati di detenzione di arma clandestina, detenzione illecita di sostanze stupefacenti, evasione e ricettazione.

Fonte: ILMERIDIANONEWS.IT

