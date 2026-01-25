ANGUILLARA – È sotto stretta sorveglianza nel carcere di Civitavecchia Claudio Carlomagno, imprenditore reo confesso del femminicidio della moglie Federica Torzullo, dopo aver appreso della morte dei genitori, Maria e Pasquale, che si sono tolti la vita impiccandosi nel pomeriggio di sabato 24 gennaio.

Secondo quanto riferito da LaPresse, l’uomo avrebbe commentato la notizia con poche parole: “Sono disperato. Voglio uccidermi, ma non ho il coraggio”. Per questo motivo l’amministrazione penitenziaria ha disposto un controllo continuo, al fine di prevenire gesti autolesionistici.

Fonti carcerarie parlano di una reazione di profondo dolore alla notizia del suicidio dei genitori, avvenuto – secondo le prime ricostruzioni – per il peso della vergogna e delle conseguenze giudiziarie legate al delitto commesso dal figlio. Al contrario, riferiscono le stesse fonti, Carlomagno non avrebbe manifestato alcun rimorso per l’omicidio della moglie, uccisa con oltre venti coltellate, concentrate soprattutto al volto.

Sulla vicenda è intervenuto l’avvocato Andrea Miroli, legale dell’uomo, sottolineando come le conseguenze di un crimine così grave si estendano anche a chi non ne ha responsabilità diretta.

“È stata una vera e propria discesa agli inferi, una catabasi che i genitori del mio assistito non sono riusciti a sopportare”, ha dichiarato il legale, denunciando inoltre l’odio circolato sui social: “Ancora ieri si leggevano commenti inaccettabili. Serve una pedagogia collettiva affinché queste vicende non degenerino oltre i confini della giustizia”.

In una precedente nota, l’avvocato aveva rivolto un pensiero anche al figlio della coppia: “In pochi giorni ha perso la madre, i nonni e, di fatto, anche il padre. È una tragedia nella tragedia”.

Le indagini sul femminicidio di Federica Torzullo proseguono sotto il coordinamento della Procura, mentre l’uomo resta detenuto in regime di massima attenzione.

