Incidente stradale intorno alle 3 del mattino, in via Ascoli (SP 105), a pochi chilometri da Foggia, dove una vettura in transito ha improvvisamente preso fuoco.

L’allarme ha fatto scattare un imponente intervento dei soccorsi: sul posto sono giunte quattro ambulanze del 118, che hanno preso in carico quattro persone rimaste ferite. Le loro condizioni non sarebbero gravi, ma sono in corso ulteriori accertamenti.

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Foggia hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’incendio e dell’incidente.

Lo riporta foggiatoday.it