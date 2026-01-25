Edizione n° 5957

25 Gennaio 2026

25 Gennaio 2026

Home // Cronaca // Auto in fiamme sulla SP 105: quattro feriti a pochi chilometri da Foggia

FOGGIA INCIDENTE Auto in fiamme sulla SP 105: quattro feriti a pochi chilometri da Foggia

L’allarme ha fatto scattare un imponente intervento dei soccorsi: sul posto sono giunte quattro ambulanze del 118, che hanno preso in carico quattro persone rimaste ferite

Vigili del fuoco (immagine d'archivio - NON RIFERITA AL TESTO)

Vigili del fuoco (immagine d'archivio - NON RIFERITA AL TESTO)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Gennaio 2026
Cronaca // Foggia //

Incidente stradale intorno alle 3 del mattino, in via Ascoli (SP 105), a pochi chilometri da Foggia, dove una vettura in transito ha improvvisamente preso fuoco.

L’allarme ha fatto scattare un imponente intervento dei soccorsi: sul posto sono giunte quattro ambulanze del 118, che hanno preso in carico quattro persone rimaste ferite. Le loro condizioni non sarebbero gravi, ma sono in corso ulteriori accertamenti.

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Foggia hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’incendio e dell’incidente.

Lo riporta foggiatoday.it

