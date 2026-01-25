Edizione n° 5957

BALLON D'ESSAI

MAURIZIO PASTORE // Uomo ucciso a Bari, gip: «L’indagato potrebbe fuggire per evitare ritorsioni»
25 Gennaio 2026 - ore  22:55

CALEMBOUR

CARLOMAGNO ANGUILLARA // Anguillara, Carlomagno sorvegliato a vista in carcere: “Voglio uccidermi ma non ho il coraggio”
25 Gennaio 2026 - ore  22:56

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Il diavolo spettegola // Belén Rodriguez incendia i social: scatti audaci in latex conquistano i follower

BELEN FA IMPAZZIRE Belén Rodriguez incendia i social: scatti audaci in latex conquistano i follower

Nessuna didascalia, solo immagini d’impatto: la showgirl argentina torna protagonista su Instagram con un carosello che fa il pieno di like

Belén Rodriguez incendia i social: scatti audaci in latex conquistano i follower

Belén Rodriguez incendia i social: scatti audaci in latex conquistano i follower - ph la GAZZETTA DELLO SPORT

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Gennaio 2026
Il diavolo spettegola //

MILANO – Nessuna spiegazione, zero riferimenti alla vita privata. Solo immagini che parlano da sole. Belén Rodriguez torna a catalizzare l’attenzione dei social con un carosello di scatti audaci in latex pubblicato su Instagram, capace in poche ore di raccogliere migliaia di like, commenti e condivisioni.

Le foto, ambientate nel backstage di uno shooting, mostrano la showgirl argentina, 41 anni, indossare un abito in latex lucido che scolpisce la silhouette e cattura la luce, puntando tutto sull’impatto visivo. Pose studiate, sguardo diretto in camera e un’estetica che non lascia spazio a interpretazioni: quando il rumore di fondo aumenta, Belén risponde con l’immagine.

Gli outfit alternano tagli audaci e superfici riflettenti, mentre ogni scatto appare calibrato per fermare lo scroll e diventare virale. Il risultato è immediato: una valanga di reazioni entusiaste che, ancora una volta, consacrano la conduttrice come icona di stile e presenza scenica.

Mentre il post vola sui social, il mondo del gossip continua a interrogarsi su presunti ritorni di fiamma e segnali nascosti. Ma sul profilo di Belén non c’è traccia di allusioni o riferimenti agli ex. Nessuna risposta alle voci, nessun commento criptico: solo glamour, moda e frammenti di quotidianità, tra lavoro, trasloco e qualche pausa forzata dovuta all’influenza.

Una strategia comunicativa che appare tutt’altro che casuale. Evitare il confronto pubblico e puntare sull’immagine significa togliere ossigeno alle indiscrezioni e ribadire un confine netto tra sfera pubblica e privata, lasciando parlare soltanto ciò che lei sceglie di mostrare.

Fonte: TGCOM24.com

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Bisogna fare tutto il bene possibile, amare la libertà sopra ogni cosa e non tradire mai la verità.” Beethoven

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO