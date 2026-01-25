"Buonissimi". Quanto sono buoni la farrata e gli scaldatelli da Il forno – Nella! Parola di PulciNella (VIDEO)

"Buonissimi". Quanto sono buoni la farrata e gli scaldatelli da Il forno – Nella! Parola di PulciNella (SCREEN VIDEO)

Manfredonia – Quando la tradizione incontra il sorriso, nasce una festa capace di coinvolgere tutti. È quanto accaduto nel cuore di Manfredonia, nel negozio “Il Forno – Nella” di via della Croce 43, dove ha fatto tappa il Carnival Tour di StatoQuotidiano.it, trasformando una giornata qualunque in un tripudio di colori, profumi e allegria.

Ad accogliere clienti, amici e curiosi anche PulciNella, la maschera simbolo del forno, rivisitata per l’occasione in chiave carnevalesca. Tra risate, foto ricordo e un’atmosfera contagiosa, il negozio si è riempito di entusiasmo e voglia di stare insieme.

Protagoniste assolute, come sempre, le bontà firmate Nella: scaldatelli fragranti, farrate della tradizione, biscotti artigianali, dolci genuini e specialità locali capaci di raccontare Manfredonia meglio di mille parole. Sapori autentici, quelli che parlano di casa, memoria e identità.

Sul posto per StatoQuotidiano.it, insieme al titolare Marco Guerra, anche Vincenzo, Stefania, Antonio, Daniele e Mattia, tra interviste, sorrisi e racconti di una città che ama le proprie tradizioni e sa condividerle con orgoglio.

Il Carnival Tour prosegue il suo viaggio, ma da “Il Forno – Nella” resta il segno di una giornata speciale: bontà sensazionali, spirito di festa e quell’energia positiva che nasce solo quando comunità e territorio camminano insieme.

StatoQuotidiano.it – sempre sul posto, sempre tra la gente.

