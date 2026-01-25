Un carabiniere forestale di appena 25 anni è stato trovato morto nel pomeriggio di sabato all’interno della caserma di Cagnano Varano, nel Foggiano, dove prestava servizio. La scoperta è stata fatta dai colleghi, che hanno rinvenuto il corpo del giovane militare nell’alloggio di servizio e hanno immediatamente lanciato l’allarme.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il carabiniere non c’era ormai più nulla da fare. La notizia ha scosso profondamente l’intera comunità locale e l’Arma dei Carabinieri, lasciando sgomento e dolore tra colleghi e cittadini.
Secondo una prima e sommaria ricostruzione, non ancora confermata ufficialmente, si ipotizza un gesto volontario. Il giovane, originario di Formia, in provincia di Latina, avrebbe utilizzato l’arma di ordinanza. Le autorità competenti hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per chiarire le circostanze e le motivazioni della tragedia.
Nel frattempo, è arrivato il messaggio di cordoglio del sindaco di Cagnano Varano, Michele Di Pumpo: «A nome di tutta la comunità di Cagnano, con estremo rispetto, porgo le più sentite condoglianze alla famiglia del giovane carabiniere forestale che ha perso la vita nella nostra caserma in località Bagno. Riposa in pace».
Un dramma che riaccende l’attenzione sul tema del disagio e della solitudine, anche all’interno delle forze dell’ordine, e che lascia una ferita profonda nel territorio garganico.
Lo riporta Leggo.it
2 commenti su "Carabiniere forestale trovato morto in caserma: aveva 25 anni. Tragedia nel Foggiano"
È molto triste che un giovane decida di autosopprimersi. È stato lasciato solo.
Bisogna cambiare le relazioni all’interno dei gruppi di lavoro (Bossing o mobbing? Turni massacranti? Mancanza di sostegno psicologico?)
I lavoratori sono carne da macello.
La politica taccia!
E i giudici facciano il loro lavoro …
egregio direttore
ci risiamo daccapo con una tremenda notizia! Un Carabiniere nella caserma di Cagnano Varano-FG- si è suicidato! Che orrore! In Italia ogni anno vi sono tantissimi suicidi di persone tristi e disperate! Che il Signore onnipotente le perdoni! Anche nelle forze dell’ordine si sono suicidate centinaia di persone in questi ultimi decenni! Ricorda circa 15 anni fa nei Carabinieri una bellissima donna che era sempre messa in evidenza nella pubblicità dell’Arma che stranamente si era suicidata! Poi a Brescia vi era un ufficiale che quando lo incontrava e lo salutava spesso che si era suicidato in caserma in piazza T. Brusato! I casi accaduti sono tantissimi. Avendo fatto il carabiniere effettivo pensa di conoscere i malanni che si nascondono dietro la divisa! Innanzitutto l’arruolamento viene fatto secondo criteri di severe visite psico-fisiche! La divisa in ambito civile per parecchi componenti porta uno stress enorme! Altri invece si esaltano! Pensa che siano le regole di ingaggio da rivedere! Se un militare o di altri corpi non si sente più a suo agio occorre concedere riposi, aiuti psicologici e concedere congedi anticipati! Tante volte lo sconforto della lontananza e la solitudine in caserma crea pesanti frustrazioni, Tante volte vi sono dei colleghi o comandanti che sono apertamente “indigesti, puntigliosi, ostici e cattivi” che superano tutti i limiti umani che sono da sopportare portandosi una pesante croce sulle spalle. Quindi arruolandosi non basta avere la fedina penale pulita, un titolo di studio, la conoscenza dei codici, la patente B, il saper usare bene le armi ed il riconoscere i gradi . Pensa che come supporto occorrano dei psicologi che seguano periodicamente tutto il personale per individuare eventuali “crepe psicologiche” e di “debolezze individuali” tali da poter prevenire gravi gesti personali. Il comandante del reparto deve conoscere bene i suoi uomini e donne per cui deve essere lui il primo a segnalare ai superiori la situazione. Dietro o sotto la divisa vi è sempre una persona che ha un cuore o un sentimento, uno stato d’animo, una emotività, qualche debolezza o criticità o dei momenti di smarrimento! Occorre capire le persone. Pensa che se una persona volesse suicidarsi lanci anticipatamente ed involontariamente dei messaggi e tenga dei comportamenti tali che tutti coloro che lo circondano possano intuire qualcosa che non va! Per ipotesi se a quel carabiniere in servizio a Cagnano Varano-FG- fosse stato ascoltato o se gli avessero chiesto “Cosa non andasse bene” pensa che si sarebbe risolto il caso! Ma se vi è solo la fredda comunicazione del saluto militare e non vi è la parola che parte dal proprio cuore e dal proprio sentimento allora “crolla il mondo”! Porge distinti saluti Maccione Ermanno