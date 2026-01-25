Carabiniere forestale trovato morto in caserma: aveva 25 anni. Tragedia nel Foggiano

Un carabiniere forestale di appena 25 anni è stato trovato morto nel pomeriggio di sabato all’interno della caserma di Cagnano Varano, nel Foggiano, dove prestava servizio. La scoperta è stata fatta dai colleghi, che hanno rinvenuto il corpo del giovane militare nell’alloggio di servizio e hanno immediatamente lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il carabiniere non c’era ormai più nulla da fare. La notizia ha scosso profondamente l’intera comunità locale e l’Arma dei Carabinieri, lasciando sgomento e dolore tra colleghi e cittadini.

Secondo una prima e sommaria ricostruzione, non ancora confermata ufficialmente, si ipotizza un gesto volontario. Il giovane, originario di Formia, in provincia di Latina, avrebbe utilizzato l’arma di ordinanza. Le autorità competenti hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per chiarire le circostanze e le motivazioni della tragedia.

Nel frattempo, è arrivato il messaggio di cordoglio del sindaco di Cagnano Varano, Michele Di Pumpo: «A nome di tutta la comunità di Cagnano, con estremo rispetto, porgo le più sentite condoglianze alla famiglia del giovane carabiniere forestale che ha perso la vita nella nostra caserma in località Bagno. Riposa in pace».

Un dramma che riaccende l’attenzione sul tema del disagio e della solitudine, anche all’interno delle forze dell’ordine, e che lascia una ferita profonda nel territorio garganico.

Lo riporta Leggo.it