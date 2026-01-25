Finisce senza reti il derby pugliese tra Audace Cerignola e Monopoli, posticipo della 23ª giornata del girone C di Serie C. Al “Monterisi” le due squadre si annullano al termine di una gara equilibrata e combattuta, con occasioni da entrambe le parti.

Nel primo tempo l’Audace va vicina al vantaggio con Paolucci, che colpisce la traversa dalla distanza, mentre nella ripresa sono decisivi i portieri Iliev e Albertazzi su Longo e D’Orazio. Nel finale proteste gialloblù per un presunto tocco di mano in area, ma l’arbitro lascia correre.

Un pareggio che muove la classifica: il Cerignola sale a 8 punti nel 2026 e resta in zona playoff, all’8° posto, in vista del derby di Capitanata contro il Foggia.

Classifica

Benevento 51

Catania 51

Salernitana 45

Casertana 39

Cosenza 37

Crotone 34

Monopoli 34

Cerignola 32

Potenza 29

Casarano 29

Altamura 27

Latina 26

Atalanta U23 26

Trapani (-15) 25

Sorrento 24

Cavese 22

Foggia 22

Siracusa 21

Picerno 20

Giugliano 17

Prossimo turno – 24a Giornata

Sabato 31 gennaio 2026

Cavese-Casarano (14:30)

Sorrento-Catania (14:30)

Domenica 1 febbraio 2026

Atalanta U23-Benevento (14:30)

Monopoli-Latina (14:30)

Trapani-Altamura (14:30)

Picerno-Potenza (17:30)

Cosenza-Casertana (17:30)

Siracusa-Crotone (17:30)

Foggia-Cerignola (20:30)

Salernitana-Giugliano (20:30)