Finisce senza reti il derby pugliese tra Audace Cerignola e Monopoli, posticipo della 23ª giornata del girone C di Serie C. Al “Monterisi” le due squadre si annullano al termine di una gara equilibrata e combattuta, con occasioni da entrambe le parti.
Nel primo tempo l’Audace va vicina al vantaggio con Paolucci, che colpisce la traversa dalla distanza, mentre nella ripresa sono decisivi i portieri Iliev e Albertazzi su Longo e D’Orazio. Nel finale proteste gialloblù per un presunto tocco di mano in area, ma l’arbitro lascia correre.
Un pareggio che muove la classifica: il Cerignola sale a 8 punti nel 2026 e resta in zona playoff, all’8° posto, in vista del derby di Capitanata contro il Foggia.
Classifica
Benevento 51
Catania 51
Salernitana 45
Casertana 39
Cosenza 37
Crotone 34
Monopoli 34
Cerignola 32
Potenza 29
Casarano 29
Altamura 27
Latina 26
Atalanta U23 26
Trapani (-15) 25
Sorrento 24
Cavese 22
Foggia 22
Siracusa 21
Picerno 20
Giugliano 17
Prossimo turno – 24a Giornata
Sabato 31 gennaio 2026
Cavese-Casarano (14:30)
Sorrento-Catania (14:30)
Domenica 1 febbraio 2026
Atalanta U23-Benevento (14:30)
Monopoli-Latina (14:30)
Trapani-Altamura (14:30)
Picerno-Potenza (17:30)
Cosenza-Casertana (17:30)
Siracusa-Crotone (17:30)
Foggia-Cerignola (20:30)
Salernitana-Giugliano (20:30)