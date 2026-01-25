Edizione n° 5957

BALLON D'ESSAI

PUGLIA VIBES MANFREDONIA // Puglia Vibes: una prima edizione che convince e guarda già avanti
25 Gennaio 2026 - ore  11:00

CALEMBOUR

FEMMINICIDIO ANGUILLARA // Doppio suicidio dei genitori di Claudio Carlomagno, l’avvocato: “Anche i familiari sono vittime”
25 Gennaio 2026 - ore  11:13

Claudio Carlomagno informato del suicidio dei genitori: massima allerta nel carcere di Civitavecchia

GENITORI CARLOMAGNO Claudio Carlomagno informato del suicidio dei genitori: massima allerta nel carcere di Civitavecchia

Un gesto estremo maturato, secondo quanto emerso, in un clima di forte pressione psicologica e mediatica

Claudio Carlomagno informato del suicidio dei genitori: massima allerta nel carcere di Civitavecchia

Prima pagina //

Claudio Carlomagno è stato informato del suicidio dei genitori mentre si trova detenuto nel carcere di Civitavecchia, dove è recluso con l’accusa di aver ucciso e occultato il cadavere della moglie, Federica Torzullo. La notizia della tragedia familiare è giunta nelle ultime ore all’interno dell’istituto penitenziario, facendo scattare immediatamente misure di sicurezza rafforzate.

Pasquale Carlomagno e Maria Messenio sono stati trovati senza vita nel pomeriggio di sabato nel garage della loro villetta in via Tevere, ad Anguillara. I due coniugi si sarebbero tolti la vita lasciando una lettera indirizzata all’altro figlio. Un gesto estremo maturato, secondo quanto emerso, in un clima di forte pressione psicologica e mediatica legata all’omicidio della nuora.

A confermare che il detenuto è stato messo a conoscenza dell’accaduto è il suo legale, l’avvocato Andrea Miroli. In seguito alla comunicazione, l’amministrazione penitenziaria ha disposto la sorveglianza a vista per Carlomagno, temendo possibili gesti autolesionistici. Preoccupazioni condivise anche dal personale medico del carcere, alla luce della fragilità emotiva dell’uomo e della sua precedente parziale confessione sul femminicidio.

Sebbene i genitori non risultassero formalmente indagati, la Procura stava valutando alcuni elementi, in particolare la presenza del padre davanti all’abitazione del figlio nelle ore successive al delitto, mentre – secondo l’accusa – veniva ripulita la scena del crimine. Un peso ritenuto, dagli inquirenti, determinante nella decisione dei due coniugi.

Intanto, sui social network continuano a comparire commenti d’odio che hanno suscitato sdegno, come sottolineato dallo stesso legale di Carlomagno: «I genitori sono vittime. Il mio pensiero va soprattutto al bambino, l’unico innocente in questa tragedia».

Una vicenda che, nel giro di pochi giorni, ha assunto i contorni di una doppia tragedia familiare, lasciando una scia di dolore e interrogativi ancora aperti.

Lo riporta leggo.it

