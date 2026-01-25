Comunicare senza aggressività: la lezione del Papa rilanciata a Cerignola

Statoquotidiano.it, 25 gennaio 2026. Cerignola – Si è tenuto sabato 24 scorso, presso la curia vescovile, il primo incontro tra giornalisti locali provenienti da varie testate del territorio della diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano con il vescovo Fabio Ciollaro.

Emersa, nel corso dell’evento, la necessità di fare rete e creare più frequentemente momenti di confronto tra gli operatori dell’informazione e anche con i rappresentanti della Chiesa.

Voluto e organizzato dal responsabile della comunicazione sociale della diocesi in questione, don Antonio Miele, anche assistente diocesano per l’Associazione Cattolica Ragazzi, referente UNITALSI e specializzato in Teologia Morale, l’evento ha visto la partecipazione dei seguenti giornalisti: Michele Cirulli, Rosaria Albanese, Salvatore Cuccia, Giovanni Rubino, Frate Antonio Belpiede, Mimmo Siena, Daniela Iannuzzi, Anna Saba Didonato, ed è diventato un utile e interessante momento di riflessione sul ruolo dell’informazione oggi nel territorio locale di pertinenza, partito con la lettura del Discorso del Papa agli operatori della Comunicazione diffuso da Leone XIV il 12 maggio 2025.

Un discorso nel quale diversi e pregnanti sono i pensieri espressi dal pontefice nei confronti dei giornalisti di tutto il mondo che avevano seguito e accompagnato con i loro resoconti i giorni della dipartita di Papa Francesco e dell’elezione poi di Papa Leone.

In tale testo, il capo della Chiesa aveva, per esempio, sottolineato l’importanza di perseguire una “comunicazione diversa, che non ricerca il consenso a tutti i costi, non si riveste di parole aggressive, non sposa il modello della competizione, non separa mai la ricerca della verità dall’amore con cui umilmente dobbiamo cercarla” e aveva evidenziato il ruolo importante dell’informazione “perché un popolo informato è un popolo libero”, rimarcando quanto però sia necessaria “una comunicazione capace di farci uscire dalla “torre di Babele” in cui talvolta ci troviamo”; una comunicazione che sia “creazione di una cultura, di ambienti umani e digitali che diventino spazi di dialogo e di confronto”; una comunicazione che non sia “fragorosa, muscolare, ma piuttosto una comunicazione capace di ascolto, di raccogliere la voce dei deboli che non hanno voce”.

Durante l’incontro, il riferimento è andato anche alla ricorrenza del 24 gennaio, giorno in cui si ricorda San Francesco di Sales, considerato nel mondo della fede cristiano-cattolica, a partire dal 1923, patrono dei giornalisti e loro antesignano in qualche misura. Così come ha evidenziato il vescovo proprio durante l’incontro di sabato scorso: “Il santo in parola, infatti, già nel Seicento, il secolo in cui egli visse, fu un innovatore nelle forme di comunicazione che adottò quando decise di far circolare informazioni e notizie affiggendo sulle pareti delle chiese e sui muri delle strade o facendo distribuire fogli di carta stampata. Per arrivare alla gente comune”.

Diversi i pareri espressi su tali temi dai giornalisti convenuti, univoca l’intenzione: sottolineare l’importanza di rappresentare la realtà, i fatti, la verità, e di darle voce, magari aprendo un varco nei confronti di quei fatti e tutti coloro che rimangono sottotono, rischiando di essere svalutati.

Più in particolare, per Michele Cirulli “la vera sfida è quella di creare uno stacco tra l’azione regolamentata dei giornali e dei giornalisti e le voci che passano per i social e che spesso non sono una garanzia di verità”; per Mimmo Siena “Bisogna fare un giornalismo che sia al di sopra delle parti, ma non in una condizione fredda. Emotivamente bisogna essere nel cuore delle notizie, senza però trascendere e senza scadere nella volgarità”.

Rosaria Albanese, dal canto suo, ha espresso la necessità di “raccontare semplicemente i fatti, perché il lettore è più intelligente” e per Salvatore Cuccia “il giornalista deve essere sempre alla ricerca della verità. Una verità che non faccia male e che sia chiara e trasparente”.

Emersa anche una constatazione confortante nel corso dell’incontro-confronto: il giornalismo locale godrebbe di ottima salute, secondo il parere di Michele Cirulli, e degno di nota, a tal proposito, è il rapporto di collaborazione e sintonia instaurato tra i rappresentanti locali della comunicazione. Aspetto questo che si andrebbe ad aggiungere al fatto che, secondo Giovanni Rubino, “l’informazione del territorio potrebbe diventare laboratorio per una comunicazione sana che prescinda sempre più dalle logiche delle vendite imposte dal mercato”.

Maggiore attenzione alla qualità nella ricerca della verità ha poi suggerito Anna Saba Didonato, la quale ha inoltre evidenziato la necessità di dare più spazio nell’informazione ai bambini “non solo perché sono il futuro, ma anche rappresentano la parte viva del territorio nel presente”.

Un’informazione che punti una lente su quello che a tanti passa spesso inosservato è ciò che ha definito necessario Daniela Iannuzzi. Frate Antonio Belpiede ha evidenziato poi come due siano gli elementi da tenere presenti nel lavoro del giornalista: ossia, la correttezza deontologica del suo lavoro, che molto spesso si misura dalle reazioni che essa provoca, e la capacità di testare la democraticità del potere dominante.

A conclusione, il vescovo Fabio Ciollaro ha incoraggiato i convenuti a considerare nell’informazione come voce della chiesa locale non solo la figura e gli eventi legati alla persona del vescovo stesso, che rimane certamente riferimento e guida, ma anche l’operato dei vari religiosi e laici impegnati al servizio della chiesa locale nei diversi ruoli e in varie iniziative degne di nota.