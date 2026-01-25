Il tecnico del Napoli amareggiato dopo il 3-0 dell’Allianz Stadium: “Situazione assurda, mai successo di far giocare un calciatore che non avevo mai visto. Su Mariani e il Var dico questo”

TORINO – Un ko pesante, nel punteggio e nella classifica, ma Antonio Conte non intende arretrare di un passo. Dopo il 3-0 subito dal Napoli contro la Juventus, che allunga a nove punti il distacco dall’Inter capolista, il tecnico azzurro analizza la partita e soprattutto il momento complesso che la sua squadra sta attraversando.

“Fino allo 0-0 la gara è stata equilibrata e c’era la percezione che potesse succedere qualcosa – ha spiegato Conte –. Dopo il secondo gol si sono aperti gli spazi e hanno segnato il terzo. Complimenti alla Juventus, ma complimenti anche ai miei ragazzi, che hanno dato tutto anche stasera”.

Il tecnico non nasconde le difficoltà, anzi le mette al centro del discorso: “Ci sono momenti in cui riesci ad andare oltre l’ostacolo e altri in cui non ci riesci. Per la prima volta in carriera ho fatto entrare un giocatore che non avevo mai visto giocare, arrivato ieri in ritiro. Questa è la fotografia esatta del momento che stiamo vivendo”.

Da qui la metafora destinata a restare: “Sappiamo che stiamo navigando in mare aperto con onde molto alte, ma dalla nave non scendiamo. Stiamo lottando con tutte le nostre forze contro una situazione inverosimile”.

Conte è poi tornato sulle proteste azzurre per un presunto contatto tra Hojlund e Bremer: “Non l’ho visto. Ho chiesto che Mariani andasse al Var? Contro il Verona ci è andato due volte e ha cambiato decisione due volte: era la persona meno indicata a cui chiederlo. Speriamo sempre che ci sia onestà tra chi guarda, chi chiama e chi arbitra. Se c’è un errore, deve essere umano. Con il video a volte si fa fatica a tollerarlo”.

Alla domanda sulla corsa scudetto, Conte frena: “In questo momento è una domanda assurda. Mancano 16 partite e ci sono tanti obiettivi: Champions, Europa League. Se si scende dalla barca si rischia davvero di uscire dall’Europa”.

Il tecnico conclude con un riferimento alla gestione fisica della squadra, falcidiata dagli infortuni: “Giocano sempre gli stessi, non ti alleni e qualcuno inevitabilmente si fa male. Anche Neres operato… quest’anno è qualcosa di incredibile. Forse dobbiamo pagare qualcosa del passato. Meglio sorridere e andare avanti”.

Un Napoli ferito, ma ancora deciso a restare in piedi.

Fonte: SportMediaset.it