Edizione n° 5957

BALLON D'ESSAI

MAURIZIO PASTORE // Uomo ucciso a Bari, gip: «L’indagato potrebbe fuggire per evitare ritorsioni»
25 Gennaio 2026 - ore  22:55

CALEMBOUR

CARLOMAGNO ANGUILLARA // Anguillara, Carlomagno sorvegliato a vista in carcere: “Voglio uccidermi ma non ho il coraggio”
25 Gennaio 2026 - ore  22:56

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Il profilo // Conte dopo il ko con la Juve: “Navighiamo in mare aperto con onde altissime”

"SITUAZIONE ASSURDA" Conte dopo il ko con la Juve: “Navighiamo in mare aperto con onde altissime”

Il tecnico del Napoli amareggiato dopo il 3-0 dell’Allianz Stadium: “Situazione assurda, mai successo di far giocare un calciatore che non avevo mai visto"

Juve-Napoli senza parole: annullate le conferenze di Conte e Spalletti alla vigilia del big match

ph Football Italia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Gennaio 2026
Il profilo // Sport //

Il tecnico del Napoli amareggiato dopo il 3-0 dell’Allianz Stadium: “Situazione assurda, mai successo di far giocare un calciatore che non avevo mai visto. Su Mariani e il Var dico questo”

TORINO – Un ko pesante, nel punteggio e nella classifica, ma Antonio Conte non intende arretrare di un passo. Dopo il 3-0 subito dal Napoli contro la Juventus, che allunga a nove punti il distacco dall’Inter capolista, il tecnico azzurro analizza la partita e soprattutto il momento complesso che la sua squadra sta attraversando.

“Fino allo 0-0 la gara è stata equilibrata e c’era la percezione che potesse succedere qualcosa – ha spiegato Conte –. Dopo il secondo gol si sono aperti gli spazi e hanno segnato il terzo. Complimenti alla Juventus, ma complimenti anche ai miei ragazzi, che hanno dato tutto anche stasera”.

Il tecnico non nasconde le difficoltà, anzi le mette al centro del discorso: “Ci sono momenti in cui riesci ad andare oltre l’ostacolo e altri in cui non ci riesci. Per la prima volta in carriera ho fatto entrare un giocatore che non avevo mai visto giocare, arrivato ieri in ritiro. Questa è la fotografia esatta del momento che stiamo vivendo”.

Da qui la metafora destinata a restare: “Sappiamo che stiamo navigando in mare aperto con onde molto alte, ma dalla nave non scendiamo. Stiamo lottando con tutte le nostre forze contro una situazione inverosimile”.

Conte è poi tornato sulle proteste azzurre per un presunto contatto tra Hojlund e Bremer: “Non l’ho visto. Ho chiesto che Mariani andasse al Var? Contro il Verona ci è andato due volte e ha cambiato decisione due volte: era la persona meno indicata a cui chiederlo. Speriamo sempre che ci sia onestà tra chi guarda, chi chiama e chi arbitra. Se c’è un errore, deve essere umano. Con il video a volte si fa fatica a tollerarlo”.

Alla domanda sulla corsa scudetto, Conte frena: “In questo momento è una domanda assurda. Mancano 16 partite e ci sono tanti obiettivi: Champions, Europa League. Se si scende dalla barca si rischia davvero di uscire dall’Europa”.

Il tecnico conclude con un riferimento alla gestione fisica della squadra, falcidiata dagli infortuni: “Giocano sempre gli stessi, non ti alleni e qualcuno inevitabilmente si fa male. Anche Neres operato… quest’anno è qualcosa di incredibile. Forse dobbiamo pagare qualcosa del passato. Meglio sorridere e andare avanti”.

Un Napoli ferito, ma ancora deciso a restare in piedi.

Fonte: SportMediaset.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Bisogna fare tutto il bene possibile, amare la libertà sopra ogni cosa e non tradire mai la verità.” Beethoven

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO