TARANTO, 25 gennaio 2026, 19:51 – Prosegue senza sosta la protesta dei lavoratori di Vestas Italia a Taranto. Per l’undicesimo giorno consecutivo, dipendenti e sindacati sono in sciopero e presidio permanente contro la decisione dell’azienda di chiudere il magazzino del capoluogo ionico e trasferire 32 lavoratori a San Nicola di Melfi, a partire dal prossimo 1° marzo.

«È domenica, ma per i lavoratori di Vestas Italia non c’è riposo», sottolinea la Uilm ionica. «Sotto un cielo incerto la mobilitazione continua davanti ai cancelli. Mentre la città si ferma, noi restiamo qui».

La protesta è sostenuta da Fiom e Uilm, che denunciano le ricadute sociali ed economiche della scelta aziendale. «Da una parte c’è chi, con dignità, continua a scioperare – afferma Francesco Brigati, segretario territoriale della Fiom – per impedire la chiusura del magazzino e il conseguente trasferimento a Melfi. Dall’altra c’è chi, ignorando i lavoratori e un intero territorio, decide di chiudere un insediamento industriale».

Secondo quanto riferisce il sindacato, Vestas Italia avrebbe motivato la decisione come una scelta dell’“Area Med”, definita da Brigati «un ente astratto», che garantirebbe un vantaggio economico del 15%. «Ma per i lavoratori quale sarebbe il vantaggio? Nessuno», sottolinea.

Dopo 11 giorni di sciopero – di cui sette di occupazione e presidio permanente – la multinazionale, evidenzia la Fiom, non ha ancora aperto alla possibilità di sospendere la procedura di chiusura e trasferimento. Questo nonostante le iniziative di mobilitazione e i solleciti arrivati dalle istituzioni locali, regionali e parlamentari, finalizzati ad avviare un confronto complessivo sul ruolo di Vestas Italia nel territorio ionico.

«Per la multinazionale si tratta di un atto burocratico – conclude Brigati – per i lavoratori significa stravolgere la propria vita e quella delle loro famiglie. Per la città, invece, è l’ennesima chiusura di un sito produttivo. Continueremo a batterci per evitare la desertificazione industriale del nostro territorio e del Mezzogiorno».

