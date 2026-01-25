Foggia ko a Latina, Barilari fa autocritica: «Responsabilità mia, prestazione negativa di tutti»

Sconfitta amara per il Foggia sul campo del Latina. Al termine della gara, il tecnico rossonero Enrico Barilari non cerca alibi e si assume completamente la responsabilità del risultato, analizzando con lucidità una prestazione al di sotto delle aspettative.

«Tutti i miei giocatori hanno reso male e la colpa è mia, perché sono io che li alleno», ha dichiarato Barilari nel post-partita. Parole forti, che certificano il momento di difficoltà attraversato dalla squadra e la volontà dell’allenatore di metterci la faccia.

Il tecnico ha poi approfondito gli aspetti tattici e mentali della gara: «Ho sbagliato qualcosa nella preparazione. Nonostante questo, abbiamo fatto le stesse cose di sempre: l’unica variazione è stata un cambio a centrocampo». Una spiegazione che lascia intendere come il problema non sia legato a stravolgimenti tattici, ma piuttosto all’atteggiamento e all’efficacia mostrata in campo.

Ora per il Foggia sarà fondamentale voltare pagina in fretta, analizzare gli errori commessi e ritrovare compattezza, in vista dei prossimi impegni di campionato che diranno molto sulle ambizioni stagionali dei rossoneri.