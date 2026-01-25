Edizione n° 5957

CALEMBOUR

Home // Cronaca // Furti d’acqua nel Vastese, scoperti 35 allacci abusivi lungo il tratturo L’Aquila–Foggia

FOGGIA - L'AQUILA Furti d’acqua nel Vastese, scoperti 35 allacci abusivi lungo il tratturo L’Aquila–Foggia

Trentacinque strutture collegate illegalmente alla rete idrica pubblica sono state scoperte nel Vastese nel corso di un’operazione congiunta

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Gennaio 2026
Cronaca // Foggia //

VASTESE – Trentacinque strutture collegate illegalmente alla rete idrica pubblica sono state scoperte nel Vastese nel corso di un’operazione congiunta condotta dai Carabinieri Forestali e dalla SASI spa, finalizzata alla tutela delle risorse idriche nelle aree tratturali.

I controlli sono stati effettuati dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Vasto nell’ambito di una più ampia attività di verifica dei manufatti presenti sul demanio armentizio, con particolare attenzione alle aree adiacenti al Regio Tratturo L’Aquila–Foggia. L’indagine ha riguardato soprattutto le opere elettriche e idriche a servizio di alcune strutture turistico-ricettive.

Con il supporto del personale tecnico della SASI spa, sono stati installati contatori “test” a monte degli allacci alla rete idrica pubblica, consentendo di accertare la presenza di derivazioni abusive. Al termine delle verifiche, sono emersi 35 allacci irregolari. Per tutte le strutture risultate abusive si è proceduto all’immediata chiusura dei tubi di mandata dell’acqua.

L’attività investigativa ha inoltre consentito di ricostruire le modalità con cui i gestori delle aree garantivano l’approvvigionamento idrico, arrivando a richiedere un canone non dovuto ai turisti, del tutto ignari dell’illecito. Alla luce degli elementi raccolti, due persone sono state denunciate per furto aggravato e truffa aggravata ai danni di un ente pubblico.

Dal Gruppo Carabinieri Forestale di Chieti sottolineano come il fenomeno dei furti d’acqua rappresenti una pratica silenziosa ma estremamente dannosa, soprattutto in un territorio già segnato dalla carenza idrica. Sottrarre acqua alla rete pubblica significa privare i cittadini onesti di una risorsa essenziale e aggravare una situazione già critica.

Rubare acqua, ricordano i militari, non è solo un reato, ma un comportamento profondamente irresponsabile che denota una totale mancanza di senso civico.

Fonte: abruzzoinvideo.com

LASCIA UN COMMENTO